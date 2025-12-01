Indignación blanca tras Montilivi: "El Madrid tiene cuatro puntos menos por los hijos de Negreira"

El Real Madrid no pasó del empate a uno frente al Girona en Montilivi. Con ese resultado perdió el liderato y el FC Barcelona se colocó un punto por encima en la clasificación. Durante el partido se vivieron algunos momentos polémicos, posteriormente comentados en Real Madrid TV y en los que se apuntó al caso Negreira.

"Cada vez que De Burgos Bengoetxea pita al Real Madrid los errores son groserísimos y no tienen ningún tipo de justificación. ¿Cómo vas a olvidar lo de Negreira? Si De Burgos Bengoetxea es el que más ha perjudicado, o está entre los que más han perjudicado, al Real Madrid", expusieron refiriéndose al posible penalti sobre Rodrygo.

"Como dijo Medina Cantalejo: ‘Lo que la gente ve, el VAR también lo ve’. ¿Qué ocurre? Estamos ante una irregularidad, no estamos ante un error humano. Fran Soto, presidente del CTA, no quiere arreglar el arbitraje", añadieron. Asimismo, se recordó que el vasco "ascendió a Primera División como árbitro en 2015, durante la etapa de Negreira, tres años ya en los que De Burgos arbitró bajo la influencia de Enrique Negreira".

Por su parte el presentador de Real Madrid TV opinó: "¿Me puedo comer la excusa de que De Burgos no ha visto el impacto del futbolista del Girona con la bota del pie derecho de Rodrygo? Estaba bien posicionado, pero es una jugada de VAR en toda regla. Eso es penalti le guste o no le guste a De Burgos Bengoetxea, quiera hacerlo o no el futbolista del Girona. No hay que ser matemático, ha cambiado el destino de los puntos del encuentro".

Obstáculos para el equipo blanco

Desde Real Madrid TV fueron tajantes: "Se está adulterando LaLiga. El Madrid tiene cuatro puntos menos por los hijos de Negreira. Existe una irregularidad porque desde el VAR no llaman al colegiado. Sucedió en Vallecas y sucedió en Girona. Y ya pasó el año pasado cuando el Madrid sacaba seis puntos al Barcelona. Pasó lo del Espanyol, lo de Pamplona y este año ha vuelto a pasar".

"Independientemente de que el Madrid no esté jugando bien, la realidad es que los árbitros zancadillean al Madrid, los que tienen que tomar las decisiones se ausentan y su presidente les justifica. ¿Y quién es el vicepresidente de la Federación? Javier Tebas", fueron otras de las declaraciones de la cadena de televisión.