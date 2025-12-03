Lubo Penev fue hospitalizado de forma urgente el pasado 1 de diciembre debido a la complicación en las últimas semanas de un cáncer de riñón. El ingreso se produjo en una clínica privada de Alemania y desde el primer momento los clubes de LaLiga por los que pasó el exdelantero le mandaron su fuerza. Además, desde el Valencia CF se dio un paso más para ayudar a Penev.

Desde el conjunto ché, a través de la Asociación de Futbolistas, se comenzaron a recaudar fondos para poder costear la inmunoterapia y la intervención quirúrgica necesarios, ya que, debido a su deterioro físico, los médicos habrían descartado someter al búlgaro a quimioterapia.

El tratamiento elegido se basa en inyecciones que se deben suministrar regularmente, como ha explicado Juanjo Rodri, una de las personas más cercanas al búlgaro en Valencia, en el periódico Levante-EMV: "No son dos o tres. Es un tratamiento largo; cada inyección está por encima de los 10.000 euros".

Además, el agente que fichó a Penev señaló que hay que añadir que la sanidad privada de Alemania no es barata. La iniciativa solidaria y benéfica lanzada se encuentra abierta tanto a la aportación pública como privada y el número de cuenta al que se debe ingresar el dinero deseado se dejó en el mensaje emitido desde el Valencia CF.

Otras asociaciones de veteranos como las del Atlético de Madrid, Celta y SD Compostela también han mostrado su respaldo a la iniciativa del conjunto valenciano.

Según las declaraciones de Juanjo Rodri, el estado de salud de Penev es delicado y "todo continúa igual": "Lubo está en un estado semiinconsciente, porque le están suministrando calmantes. Está aletargado, solo tiene ganas de dormir". Tanto la familia como el entorno más cercano están al tanto de la situación y pendientes de comenzar la inmunoterapia.