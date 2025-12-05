Día triste para el mundo de las letras en España. El escritor Alfonso Ussía ha muerto este viernes en Ruiloba, Cantabria, lugar en el que se afincó tras su retirada hacía varios años. Conocido por ser escritor y periodista de gran éxito fue protagonista en medios como ABC, La Razón o El Debate. Y por supuesto también colaboró en esRadio en el programa de Federico Jiménez Losantos.

Ussía fue un referente del gremio y no solo eso ya que en una ocasión rozó la presidencia del Real Madrid, el equipo de su corazón. Fue en otros tiempos, cuando la forma de pelear por ser el máximo mandatario blanco era diferente. Ahora necesitas avalar el 15% del presupuesto y un bagaje de socio de 20 años. Antes de que Florentino Pérez estableciese estos criterios, Ussía llegó a ser candidato y rivalizó con Ramón Mendoza.

El duelo tuvo lugar en 1991 y no solo participó en las elecciones sino que para sorpresa de muchos estuvo cerca de darle un susto a Ramón Mendoza. Ussía logró el 40% de los votos y estuvo a menos de 5000 de sentarse en el sitio de honor del palco del Santiago Bernabéu.

Como curiosidad, el número dos de Ussía en esa candidatura sería después presidente del Real Madrid durante tres años. Fue Ramón Calderón, máximo mandatario blanco de 2006 a 2009.

En una entrevista reciente en El Confidencial, Ussía explicó por qué se presentó ante Mendoza: "No había nadie que le hiciera oposición. Entonces me presenté con el único fin de demostrarle a Ramón que no era el dueño del club. Tuve más avales que él, pero ganó las elecciones. Fue un proceso en el que el periodismo estaba de su lado, aunque hubo excepciones".

Además, Ussía dejó una frase para el recuerdo: "Una campaña electoral del Madrid es más agotadora que la de Estados Unidos".