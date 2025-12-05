El Extremadura y el Sevilla se unen para honrar la memoria del "Eterno Capitán"

Seis años después del fallecimiento de José Antonio Reyes, su figura continúa siendo un símbolo de unión y emoción para el fútbol español. Especialmente para el Sevilla FC y el CD Extremadura... Por ello, el partido de Copa del Rey entre ambos clubes disputado en el estadio Francisco de la Hera, se convirtió en un escenario de homenaje a la memoria del futbolista utrerano, que dejó una huella imborrable en ambos clubes.

El tributo fue algo sencillo pero cargado de sentimiento, lo que emocionó profundamente a su padre, Curro Reyes, protagonista involuntario de uno de los momentos más emotivos de la noche. De hecho, desde que se conoció este enfrentamiento se sabía que iba a haber algo especial.

Antes de que comenzara a rodar el balón, representantes del Sevilla y del Extremadura saltaron al césped junto a Curro Reyes para entregarle sendos presentes en nombre de las dos entidades. El club hispalense le ofreció una camiseta firmada por toda la plantilla, con el mensaje "Eterno Capitán" bajo el dorsal del futbolista. Por su parte, el Extremadura le hizo entrega de una elástica del equipo, también con su número, cuidadosamente enmarcada.

José Antonio Reyes es 𝗘𝗧𝗘𝗥𝗡𝗢. Precioso homenaje que dedican a su memoria el club de su vida, el @SevillaFC, y el último el que disfrutó del deporte que tanto amaba, el @CDExt1924. 📺 @MovistarFutbol #CopaDelReyMAPFRE | #LaCopaMola🏆 pic.twitter.com/HagZe5omMC — RFEF (@rfef) December 4, 2025

La reacción del padre del jugador reflejó la intensidad del momento. Visiblemente emocionado, Curro Reyes alzó los obsequios hacia la grada mientras miles de aficionados, sevillistas y extremeños, coreaban el nombre de su hijo. El respetuoso aplauso de más de 10.000 personas fue el acompañamiento sonoro del homenaje, que culminó con lágrimas imposibles de contener.

Un estadio entregado al recuerdo

El ambiente en el Francisco de la Hera reforzó el carácter simbólico de la jornada. El estadio acogió a cerca de 4.000 seguidores del Sevilla, que se sumaron a los más de 6.000 aficionados locales para vivir un homenaje que trascendía rivalidades. En el mismo escenario donde Reyes jugó sus últimos partidos como profesional, el respeto mutuo se impuso como protagonista.

La afición sevillista desplegó durante el acto una pancarta con un mensaje claro y profundo: "hasta que la muerte nos separe", que permaneció colgada hasta que Curro Reyes abandonó el campo. Minutos después, el propio Sevilla FC publicaba en sus redes sociales imágenes del homenaje acompañadas de las palabras: "siempre en nuestra memoria, José Antonio Reyes", recordando así los 252 partidos que el utrerano disputó con la camiseta nervionense.

El mural, punto de encuentro entre aficiones

Más allá del acto institucional, la presencia del jugador estuvo muy presente en la previa del partido. El mural dedicado a Reyes en las paredes del Francisco de la Hera se convirtió en un lugar de peregrinación para centenares de seguidores sevillistas.

El sentimiento compartido también tuvo su reflejo en un pequeño pero significativo acto celebrado horas antes del inicio del encuentro. La Peña Sevillista José Antonio Reyes, procedente de Utrera, y la Federación de Peñas del CD Extremadura intercambiaron presentes en un momento de confraternización entre aficiones.

El ambiente de respeto y emoción se condensó en la frase que pronunció uno de los asistentes a la finalización del acto: "viva Reyes, viva José Antonio, que gane el mejor". Sus palabras sintetizaron el espíritu de una noche en la que el fútbol quedó en un segundo plano para dar paso al recuerdo de un jugador que, a pesar de su trágica desaparición, continúa presente en el corazón de quienes lo vieron crecer, competir y emocionar.