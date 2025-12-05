Donald Trump: a falta de Nobel, la FIFA le da su Premio de la Paz

La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) ha entregado este viernes su recién creado Premio de la Paz al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "como reconocimiento a sus acciones excepcionales para promover la unidad en todo el mundo" tras haber impulsado los Acuerdos de Abraham.

"Se lo concedemos a Donald Trump, presidente de los EE.UU., como reconocimiento a sus acciones excepcionales para promover la paz y la unidad en todo el mundo. Este es el certificado que le hacemos entrega a él", dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sobre el escenario del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D.C.

"Como todo el mundo aquí, en esta sala, vemos imágenes de guerra en todas las partes del mundo. Y como todos, sufrimos por los niños que mueren. Lloramos con todas las madres que pierden a alguien querido. Y queremos ver esperanza, queremos ver unidad, queremos ver un futuro", empezó Infantino su discurso durante el sorteo del Mundial de 2026.

"Creo que he sido un afortunado al ser testigo de la firma de los Acuerdos de Abraham. Y también hace unos meses del acuerdo de paz de Gaza. Yo estaba en Malasia cuando se firmó el acuerdo entre Camboya y Tailandia y ayer también vimos cómo se alcanzó el acuerdo", subrayó Infantino.

"Esto es lo que queremos de un líder que se preocupa por su pueblo. Queremos vivir en un mundo seguro, en un mundo en paz. Queremos un mundo unido y, sin lugar a dudas, usted se merece el primer premio por sus logros. A su manera, pero lo ha conseguido. Y, como presidente, usted siempre tendrá mi apoyo y el apoyo de toda la comunidad del fútbol", agregó.

"Hemos salvado miles y miles de vidas"

"Es uno de los grandes honores de mi vida. Y más allá de las palabras, quiero decir que hemos salvado miles y miles de vidas. En el Congo, por ejemplo, más de 10.000 personas que habían muerto y lo hemos podido hacer también entre India y Pakistán. Hemos puesto fin a tantas guerras en tantos lugares e incluso hemos parado guerras antes de que empezaran", declaró el propio presidente de EE.UU. sobre el estrado.

Luego Trump señaló que Infantino había "hecho un trabajo excepcional" como presidente de la FIFA. "Has marcado nuevos récords y uno de ellos es que no haya subido el precio de las entradas. Te lo agradecemos, porque el fútbol te lo va a agradecer. Es algo impresionante y se ha logrado algo que nunca hubiéramos pensado", indicó.

"Creo que vamos a ver algo lleno de entusiasmo", aludió al torneo del próximo verano. "Creo que va a ser algo increíble. Hemos estado trabajando con el primer ministro de Canadá y también tenemos aquí a la presidenta de México. Hemos trabajado codo a codo los tres países para coordinar y quiero decir que nuestra relación es excepcional", afirmó.

"Quiero agradeceros vuestra colaboración. Pero lo más importante es que quiero dar las gracias a todos los que han conseguido que el mundo sea un mundo más seguro. Hace un año, más o menos, no éramos el mismo país que ahora y eso ha sido gracias a mi liderazgo", concluyó Trump.