Sorteo amable para España en Washington: estos son los rivales en el Mundial 2026

El sorteo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, celebrado este viernes en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington, ha resultado bastante benévolo para la selección española, campeona en 2010 y una de las grandes favoritas para alzarse con su segunda Copa del Mundo el próximo 19 de julio.

Y es que el conjunto de Luis de la Fuente, primero actualmente en el ranking FIFA, se medirá en el Grupo H a las selecciones de Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde, según el resultado de un sorteo en el que leyendas del deporte americano como Shaquille O’Neal, Tom Brady, Aaron Judge y Wayne Gretzky han ejercido como manos inocentes, después de una primera extracción de bolas a cargo de los máximos mandatarios de Estados Unidos, México y Canadá: Donald Trump, Claudia Sheinbaum y Mark Carney, respectivamente.

En este Mundial 2026, que es el primero de la historia con 48 selecciones, todos los equipos se han dividido en 12 grupos con cuatro combinados en cada uno en un sorteo algo largo (más de dos horas de duración) y con muchas interrupciones.

🚨 2026 FIFA WORLD CUP - GROUPS ARE SET! pic.twitter.com/ZyPA2zs80E — Football Rankings (@FootRankings) December 5, 2025

La actual campeona del mundo, la Argentina de Leo Messi, se enfrentará a Austria, Argelia y Jordania en el Grupo J. La Albiceleste podría enfrentarse a España en dieciseisavos de final si alguna de ellas no queda primera de su grupo y la otra sí lo hace.

En esta ocasión no hay grupos de la muerte como tal y quizá los más complicados sean el I, donde Francia se las verá con Senegal, Noruega y el ganador del playoff 2 (Irak contra el vencedor del duelo Bolivia-Surinam), y el L, donde la selección de Inglaterra jugará contra Croacia, Ghana y Panamá.

Sorteo bastantes fácil para Alemania, la cuatro veces campeona del mundo que se las verá con la debutante Curaçao, Costa de Marfil y Ecuador, mientras que los rivales de la selección brasileña de Carlo Ancelotti son Marruecos, Haití y Escocia en otro grupo (el C) que podría entrañar algo de dificultad.

Holanda, por su parte, se las verá con Japón, Túnez y el ganador del playoff B europeo (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania), mientras que Bélgica se enfrentará a Egipto, Irán y Nueva Zelanda. También ha resultado asequible el sorteo para la Portugal de Cristiano Ronaldo, que jugará contra Colombia, Uzbekistán y el ganador del playoff 1 (Congo contra el vencedor del Jamaica-Nueva Caledonia).

No será hasta el próximo mes de marzo cuando se decidan las seis repescas que faltan (cuatro europeas y dos intercontinentales). Un tanto extraño, en este sentido, el sorteo celebrado este viernes en Washington porque otras veces, a estas alturas del partido, ya se conocían las 32 selecciones participantes (16 menos que en este Mundial norteamericano). Más equipos y, por tanto, más partidos, pues se pasan de los 64 que hubo en la cita de Qatar 2022 a los 104 que tendrá el torneo en México, EEUU y Canadá (40 más, con una duración total de 39 días).

Asimismo, cabe recordar que el el Grupo H, el de España, disputará sus partidos en las sedes de Miami, Atlanta y Houston (Estados Unidos) y Guadalajara (México).

Será este sábado cuando la FIFA anuncie el calendario definitivo y el orden de los partidos, horarios y estadios de este inédito y cargado Mundial 2026.