Todos los equipos clasificados para los 1/16 de final de la Copa del Rey

La Copa del Rey es sinónimo de ilusión, de soñar a lo grande y de momentos inolvidables para equipos modestos. La Copa mola y es que el torneo del KO da la posibilidad a los equipos con menos recursos de tener su gran día.

Tras esta semana copera ya tenemos los 32 equipos clasificados para los 1/16 de final que se disputarán entre el 16 y el 18 de diciembre.

Primera División

Alavés, Osasuna, Mallorca, Getafe, Betis, Real Sociedad, Elche, Levante, Villarreal, Celta, Valencia, Sevilla, Rayo Vallecano.

Además, en el sorteo de este viernes 5 de diciembre entrarán por primera vez los cuatro equipos que disputarán la Supercopa de España: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club.

Segunda División

Los equipos que han conseguido el pase a los dieciseisavos son: Huesca, Sporting de Gijón, Cultural Leonesa, Eibar, Deportivo, Albacete, Racing de Santander, Burgos y Granada.

Los más modestos

De categorías inferiores, los equipos que han dado las mayores sorpresas han sido Guadalajara, Talavera, Murcia, Eldense, Ourense y Atlético Baleares.

El sorteo de dieciseisavos de final de la Copa del Rey se celebrará el próximo martes 9 de diciembre a las 13:00.

Los dieciseisavos de final tendrán lugar el 16, 17 y 18 de diciembre. En esta fase se mantiene el partido único, que se jugará en el campo del equipo de menor categoría, siempre y cuando sea posible. En los casos en los que dos equipos de una misma categoría se enfrenten entre sí, ejercerá de local el club cuya bola fuera extraída en primer lugar. En esta ronda tampoco habrá VAR, que hará acto de presencia en los octavos de final.