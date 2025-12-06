La victoria del Barcelona por 3-5 ante el Betis en La Cartuja dejó algo más que goles y buen fútbol... Durante el encuentro, la atención también se desplazó hacia la grada, donde Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, fue protagonista de un nuevo episodio polémico. Según informó la Cadena SER, Nasraoui se encaró con aficionados béticos y realizó varios gestos hacia la hinchada local en medio de un ambiente ya tenso por el marcador.

El incidente ocurrió durante la primera parte, cuando el Barcelona, tras empezar perdiendo, remontó con rapidez y se fue al descanso con un contundente 1-4. En plena euforia culé, testigos consultados por Carrusel Deportivo explicaron que Nasraoui realizó repetidos cortes de mangas y otros gestos hacia seguidores del Betis situados a pocos metros de su localidad. Al parecer los cortes de mangas han sido repetidos en los cinco goles culés. La posición del padre del futbolista, rodeado en gran parte por público bético, amplificó el malestar en la zona.

🇪🇸⚽️💜😡 El padre de Lamine Yamal vuelve a liarla tras provocar a la afición del Real Betis; la seguridad del estadio tuvo que intervenir para evitar que la cosa fuese a mayores.

pic.twitter.com/i1AtRqSI1m — La Respuesta (@larespuesta_es) December 6, 2025

Las imágenes difundidas por la Cadena SER muestran al personal de seguridad del estadio acercándose a Nasraoui para pedirle calma y contener la situación antes de que pudiera escalar. Tanto que, en uno de los vídeos, se aprecia cómo un miembro del equipo de seguridad se dirige hacia él para intentar rebajar la tensión generada por sus gestos hacia la grada. Siempre según la mencionada emisora, el episodio desencadenó reproches y momentos de crispación entre un sector de seguidores béticos, que reaccionaron a las provocaciones. La presencia de seguridad evitó que la situación derivara en algo mayor, aunque el mal ambiente se prolongó durante varios minutos y generó inquietud alrededor de la localidad del protagonista.

En Sevilla, su presencia volvió a ser noticia en un partido en el que Lamine Yamal también tuvo protagonismo deportivo sobre el césped. El joven jugador formó parte del once del Barcelona en una noche marcada por la intensidad, los goles y, de nuevo, el eco de lo que ocurría fuera del campo. La actuación de su padre, que volvió a viralizarse en cuestión de minutos, añadió un capítulo más a una serie de apariciones que lo han convertido en figura recurrente de la conversación pública alrededor del futbolista.