El Atlético no tiene a nadie que le salve del Athletic (1-0)

Alex Berenguer reflotó esta noche al Athletic del delicado momento que vivía con un gol en el minuto 85 que dio la victoria al equipo bilbaíno en la siempre exigente visita del Atlético de Madrid a San Mamés, un disparo desde la frontal a pase de Nico Williams imposible para Jan Oblak.

Fue el justo premio para la labor de un equipo de Ernesto Valverde que mejoró mucho su imagen de los últimos partidos, especialmente la del 0-3 del miércoles en el mismo escenario, y se coloca, séptimo, al borde de las posiciones europeas.

Ese 1-0 a última hora supuso la segunda derrota consecutiva del equipo del Diego Simeone, que no consiguió redimirse de la derrota del martes en el Camp Nou y ve que se le aleja de nuevo la pelea por el título. A los nueve puntos que le saca el Barça.

Valverde refrescó el equipo donde pudo en defensa, ya que en medio campo y en ataque no tenía muchas opciones relevantes por las lesiones. Solo el regreso de Sancet, que volvía tras ser expulsado en el Camp Nou, para recuperar el 1-4-2-3-1 habitual en él.

Simeone, con sus jugadores un día más descansados, se limitó a variar lo que le exigían también las lesiones, aunque sí varió el sistema para salir 1-4-4-2

El choque arrancó a mil y ya para el primer minuto el Atlético había forzado su primer córner, que no fructificó. Tampoco tardó el Athletic en generar su primera ocasión, un centro de Jauregizar al que no llegó Sancet al borde del área pequeña por centímetros.

Ahí comenzó un toma y daca con más llegadas locales que visitantes, entre las cuales las siguientes claras ocasiones fueron de Guruzeta y Almeida. Guru no empaló bien un centro de Areso y Almada enganchó una buena volea, a centro de Julián, que despejó bien situado Unai Simón.

Intensificó el dominio el Athletic, que encontró a Nico y Sancet para poner cerco a la meta visitante. Especialmente Sancet, quien, bien alimentado por Berenguer y sobre todo por Areso, que no dejó de percutir por la banda, remató hasta tres veces con opciones.

Le faltó filo al mediapunta navarro, como también a Julián en un disparo desde la frontal y a una buena jugada de Nico González que no encontró rematador.

La primera parte también deparó la lesión, pareció que muscular y seria, de Laporte y la curiosidad de que fueron amonestados antes del descanso tres de los cuatro medios centro, los locales Jauregizar y Galarreta y el visitante Gallagher. Alejandro Muñiz, muy tarjetero, también había mostrado una amarilla a Laporte antes de su lesión.

Un contratiempo que, por cierto, deja a Valverde con un solo central específico para recibir el miércoles al PSG en partido de Liga de Campeones, ya que Paredes cumple ciclo de amonestaciones.

El enésimo centro de Areso abrió una segunda que pareció ladearse del lado visitante con un par de centros de Hancko, centro-chut, y de Molina, este rematado por Nico González.

Frenó esa dinámica una contra local lanzada por Jauregizar, continuada por Nico, que se adentró en el área, sin acabar de ser rematada por Guruzeta, a quien se le adelantó un defensa.

Esa jugada fue el arranque de una fase del juego con llegadas ya solo del Athletic, hasta cinco, que se cerró con una gran ocasión de Sancet. Un disparo alto tras adentrarse en el área en buena posición bien lanzado por Nico.

El propio Nico Williams protagonizó la siguiente oportunidad. Un disparo seco al primer palo tras deshacerse con una 'delicatessen' en el área de Sorloth.

Ya en el tramo final y el partido apuntaba a acabar sin goles, Nico demostró su influencia en los partidos atrayendo rivales y dejando un centro en la media luna del área que Berenguer aprovechó en el minuto 85 con un zurdazo imposible para Jan Oblak.

Trató de reaccionar el Atlético de Madrid y puso un poco de zozobra en el área local, pero entre la valentía y autoridad de Simón en los balones aéreos y un bloqueo a un buen disparo de Koke los locales defendieron los tres puntos que tanto le pueden cambiar la temporada y, eso ya seguro, le anima de cara a la visita del miércoles al mismo escenario del PSG, el vigente campeón de Europa.

- Ficha técnica:

1 - Athletic: Unai Simón; Areso (Gorosabel, m.82), Paredes, Laporte (Vivián, m.33), Yuri; Jauregizar, Galarreta (Rego, m.66); Berenguer, Sancet (Izeta, m.82), Nico Williams; y Guruzeta (Unai Gómez, m.66).

0 - Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Pubill, Lenglet (Ruggieri, m.62), Hancko; Giuliano, Gallagher (Koke, m.46), Barrios, Nico González (Raspadori, m.72); Almada (Sorloth, m.62) y Julián Álvarez (Griezmann, m.66).

Gol: 1-0, m.85: Berenguer.

Árbitro: Alejandro Muñiz (Comité gallego). Mostró tarjeta amarilla a los locales Jauregizar (m.14), Galarreta (m.21), Laporte (m.28), y a los visitantes Gallagher (m.12). Koke (m.94).

Incidencias: Partido de la jornada 15 de LaLiga EA Sports disputado en San Mamés ante 48.904 espectadores. Dato oficial. Antes de iniciarse el partido se pidió un aplauso por Frank Gehry, arquitecto canadiense autor del Museo Guggenheim Bilbao fallecido ayer y cuya muerte lamentó este sábado el Athletic Club.