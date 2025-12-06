La perla del City que deja el fútbol para estudiar en Oxford: "Estaba desperdiciando horas"

Dejar el fútbol para ir a la universidad. Han Willhoft-King, centrocampista de la academia del Manchester City, tomó una decisión muy importante para su futuro. El joven de 19 años decidió retirarse del fútbol para estudiar Derecho en la Universidad de Oxford. "Sentía que necesitaba algo más, principalmente intelectual, lo que suena bastante pretencioso", reconoció en una entrevista en The Guardian.

El inglés creció desde los seis años en la cantera del Tottenham y rechazó firmar un contrato para irse a Estados Unidos y compaginar el deporte con los estudios. En principio, aceptó la propuesta de la Universidad de California en Los Ángeles y firmó con Cincinnati 2 en la MLS Next Pro. Sin embargo, llegó una oferta del Manchester City que hizo cambiar de nuevo la situación: "En ese momento, el plan todavía era ser profesional y sentí que siempre me arrepentiría si decía que no", aseguró Han.

Scoring an injury time winner in the North London Derby! 🤩 Han Willhoft-King 👏 pic.twitter.com/SqyyG5g7VC — Tottenham Hotspur Academy (@Spurs_Academy) May 4, 2024

Así, en septiembre de 2024 se convirtió en futbolista del filial citizen e incluso estuvo presente en entrenamientos del primer equipo a las órdenes de Pep Guardiola, aunque "no es una experiencia muy agradable, especialmente cuando intentar presionar a De Bruyne, Gündogan o Foden". Willhoft-King explicó que "no puedes acercarte a ellos, por lo que la sensación de no querer hacer esto supera a ser asombrado por las estrellas".

Con la mirada en el futuro

A pesar de ser considerado una promesa, haber pasado por la sub16 con la selección de Inglaterra y formar parte del Manchester City, el centrocampista miraba al futuro y reflexionaba: "Si tuviera una carrera en la League One o en la Championship se gana mucho dinero, pero, ¿cuánto lo disfrutaría? En mi cabeza no estaba seguro".

Además, Han Willhoft-King apuntó en The Guardian que "en el mejor de los casos, jugaría durante 10 o 15 años y, después, ¿qué?" Por lo que ir a la universidad no solo le entusiasmaba sino que "me proporcionaría una plataforma para hacer algo al menos durante más tiempo que los próximos 10 o 15 años".

Por último, el joven también apuntó que a menudo se aburría y siempre se sintió poco estimulado por el fútbol: "Entrenabas, volvías a casa y no hacías nada realmente. Estaba desperdiciando horas del día". En cambio, sostuvo que ahora le cuesta encontrar tiempo libre a lo largo del día porque "o estoy estudiando, o saliendo con amigos, o jugando en el primer equipo de la universidad, y también en mi facultad".