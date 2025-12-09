Endrick dice basta: su entorno no aguanta más el constante desprecio de Xabi Alonso

Endrick no está contando con protagonismo a las órdenes de Xabi Alonso. El brasileño tan solo ha jugado once minutos durante esta temporada, fue en el partido frente al Valencia a principios de noviembre. Por otro lado, en Champions League no ha disfrutado de ningún minuto en el terreno de juego. Su padre, Douglas Sousa, ha sido quien ha mostrado su malestar de manera pública.

En el encuentro frente al Celta de Vigo, fue expulsado estando en el banquillo. Según el acta arbitral se debió a lo siguiente: "Levantarse del banquillo, saliendo del área técnica, dirigiéndose hacia el cuarto árbitro a voz en grito, teniendo que ser sujetado por miembros del cuerpo técnico". Por ello, el futbolista se expone a dos partidos por protestas al colegiado.

Manifiesto de malestar

Después del pitido final y ante esta situación de Endrick en el conjunto blanco ha sido su padre, Douglas Sousa, el que ha intervenido públicamente a través de las redes sociales. El progenitor compartió una imagen en la que se veía al brasileño sentado en el banquillo cruzado de brazos y escribió el texto: "Quien se enaltece será humillado; y quien se humilla será enaltecido". Se trata de una cita bíblica del Evangelio de Mateo 23:12 y parece ir dirigida tanto a Xabi Alonso como al resto de la directiva.

No es la primera vez que Douglas Sousa se pronuncia públicamente. Ya hace un mes escribió otro mensaje de apoyo a su hijo: "Sé, hijo mío, cuánto te esfuerzas y cómo dedicas cada minuto de tu día. Sé de lo que eres capaz. Eres un ganador y estás demostrando a todos que eres un verdadero guerrero. Tu estrella seguirá brillando, aunque algunos intenten apagarla. Creo que tu futuro está ahí".

En aquella ocasión se refería a los rumores sobre una posible cesión en el mercado de invierno al Olympique de Lyon. Una opción que comienza a reunir más posibilidades de cara a poder contar con minutos para estar presente en el Mundial 2026 representando a Brasil a las órdenes de Carlo Ancelotti.