Los futbolistas del Real Madrid terminaron el encuentro frente al Celta de Vigo en el Bernabéu indignados con la actuación arbitral. Así se lo hicieron ver al equipo de árbitros en cada una de sus palabras y sus gestos. Uno de los futbolistas que manifestó su descontento fue Álvaro Carreras, que al ser expulsado por doble amarilla reprochó a Alejandro Quintero: "Llevas todo el partido así".

Otro de los jugadores que se mostró muy enfadado fue Bellingham. El inglés fue captado por las cámaras de DAZN dirigiéndose al cuarto árbitro al final del partido y en inglés: "You fuc*, asshol*" – "Que te jod**, gilipoll**". El centrocampista vio en el 62 la tarjeta amarilla por conducta antideportiva. Franco Mastantuono trató de llevarse al futbolista al túnel de vestuarios para apaciguar las aguas, pero el ‘5’ madridista prosiguió increpando.

El cabreo de Jude Bellingham al terminar el partido ante el Celta #PokerFC pic.twitter.com/ZY0KyLVfui — DAZN España (@DAZN_ES) December 8, 2025

Cuando el árbitro le mostró la segunda amarilla a Carreras, es el momento en el que los jugadores del Real Madrid comienzan a reaccionar de manera más fuerte. "No lo podés echar", le dijo Valverde. "Tienes que respetar, mira dónde estás", le recriminó Rodrygo a escasos centímetros y señalando el césped del Santiago Bernabéu. El futbolista brasileño le siguió insistiendo a Quintero González: "Tienes que respetar", esta vez señalando el escudo en el pecho del equipo blanco. Por esta actuación el colegiado le mostró la tarjeta amarilla.

En ocho segundos, Alejandro Quintero sacó hasta cinco tarjetas, incluida una roja a Endrick que estaba en el banquillo, y Vinicius tiró de ironía: "Saca más, más rojas. Echa a todos, saca roja a todos". Posteriormente, tras el segundo gol del Celta, Vinícius se giró al cuarto árbitro para protestar por el tiempo añadido: "Vosotros siempre igual. Para nosotros nunca. Dime cómo cinco minutos. Es una falta de respeto". El público también mostró su malestar durante el partido con gritos de "¡Quintero, qué malo eres! ¡Qué malo eres!