El alcalde de Orense tacha de xenófoba la política de fichajes del Athletic: "Es una discriminación intolerable"

El martes 9 de diciembre tuvo lugar el sorteo de los emparejamientos de dieciseisavos de Copa del Rey en la Ciudad Deportiva de Las Rozas. Los cuatro equipos que disputan la Supercopa de España en enero – Real Madrid, Atlético de Madrid, FC Barcelona y Athletic Club – entraron por primera vez en los bombos para comenzar a rodar en la competición.

La suerte emparejó al Ourense, equipo de Primera Federación, con el Athletic Club. El alcalde de la ciudad gallega, Gonzalo Pérez Jácome escribió a través de sus redes sociales la opinión de este enfrentamiento comparándolo con la lotería: "Al Ourense CF le tocó la pedrea del bombo en la Copa del Rey. Jugará contra el Bilbao". Posteriormente, aseguró en una entrevista que es "basado en circunstancias, todos esperábamos Madrid o Barça".

El regidor avisó que el encuentro, que se disputa el jueves 18 de diciembre a las 19:00 de la tarde será en el estadio de O Couto y lanzó una crítica a este terreno de juego "propiedad de la Xunta de Galicia y que es, como una muestra más de la discriminación con nuestra ciudad (la Cenicienta), el peor campo español de una capital de provincia".

🎲 Al Ourense CF le tocó la pedrea del bombo en la🏆Copa del Rey⚽.

Jugará contra el Bilbao.

🤷🏼‍♂️ 🥅 El partido será la próxima semana en el estadio del Couto, campo propiedad de la Xunta de Galicia y que es, como una muestra más de la discriminación con nuestra ciudad (la… — Gonzalo Pérez Jácome -Alcalde de Ourense- (@gonzalojacome) December 9, 2025

Además, Gonzalo Pérez Jácome informó que para aumentar la capacidad del estadio se dispondrán "unas gradas de fondo supletorias" y que la venta de entradas comenzará en breve, pero sin especificar una fecha exacta en la que los aficionados podrán hacerse con ellas.

La política del Athletic

El alcalde fue preguntado en El Chiringuito de Jugones por el término "Bilbao", en lugar de Athletic de Bilbao y respondió "esto de los nombres es un rollo del buenismo que no acabo de entender, igual que lo de decir todos y todes". Además, se le recordó un mensaje compartido en la red social en el que aseguraba: "Cuando la xenofobia impide al Athletic ganar más títulos. Aflora el coste fichar solo a jugadores relacionados con Euskal Herria, en plena globalización".

⚽🏆 Cuando la xenofobia impide al Athletic ganar más títulos. La victoria del Bilbao ayer en la Copa del Rey, primera en 40 años, cuando habia ganado 23 en los 80 años anteriores, aflora el coste de fichar solo a jugadores relacionados con Euskal Herria, en plena globalización. — Gonzalo Pérez Jácome -Alcalde de Ourense- (@gonzalojacome) April 7, 2024

"Tiene una política discriminatoria y en las leyes españolas laborales está prohibido el discriminar a alguien por su lugar de nacimiento, sin embargo en clubes deportivos se hace con total impunidad. Es un paralelismo claro con la xenofobia, es una discriminación intolerable hasta podría ser ilegal", afirmó Gonzalo Pérez. Por último, apuntó que si el Celta solo fichara gallegos sería "xenófobo".