Surrealista rueda de prensa: gritos de dolor, insultos y una supuesta agresión a un minusválido

Empate a cero entre Coruxo y Real Ávila. Rueda de prensa posterior. Se produce un pique dialéctico entre entrenador abulense y periodista local. Lo que pasó después se recogió en las cámaras de la TVG, pero la parte que no se ve, aunque se escucha, es la clave del titular de esta noticia. Gritos de dolor, insultos y una supuesta agresión del técnico visitante a un minusválido, en concreto al jefe de prensa del Coruxo que se encontraba en una silla de ruedas.

Esto es lo que recogieron las cámaras:

Tensión en la rueda de prensa del Real Ávila. El entrenador y el jefe de prensa se enzarzan en una acalorada discusión y alguien termina gritando como un gorrino en el mаtаdero. pic.twitter.com/CPkGNrY8BH — FinoFilipino (@FinoFilipino) December 10, 2025

"Os echasteis atrás y ya está", le dice el periodista. "Pues claro que nos echamos atrás, no teníamos piernas, subnormal". "A tomar por culo", se oye justo después y a partir de ahí gritos y más gritos en una sala de prensa que se convirtió en un surrealista escenario.

Hay dos versiones. La primera es la del Coruxo hablando de la agresión:

🎙️𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 𝗗𝗘𝗟 𝗖𝗢𝗥𝗨𝗫𝗢 𝗙.𝗖. pic.twitter.com/J5CdAxN36H — Coruxo FC ⚒️ (@CoruxoFCoficial) December 7, 2025

La segunda la del Real Ávila:

🔴 COMUNICADO OFICIAL 🔵 El Real Ávila CF desea aclarar públicamente las informaciones difundidas tras el partido disputado en el día de hoy, en las que se afirma que nuestro entrenador habría agredido a un directivo del equipo rival. El club niega rotundamente dichas… pic.twitter.com/DqmoKryj4T — Real Ávila CF (@RealAvilaCF) December 7, 2025

El Real Ávila CF desea aclarar públicamente las informaciones difundidas tras el partido disputado en el día de hoy, en las que se afirma que nuestro entrenador habría agredido a un directivo del equipo rival. El club niega rotundamente dichas acusaciones, que son completamente falsas y carecen de cualquier fundamento. Además, varios testigos presentes en la zona han confirmado que en ningún momento se produjo la situación descrita, desmintiendo así de forma categórica las afirmaciones realizadas. Nuestro entrenador es un profesional ejemplar, con una trayectoria impecable dentro y fuera del terreno de juego. Ante la gravedad de estas manifestaciones, y con el objetivo de defender su honor y su reputación, el entrenador, acompañado por los responsables del Real Ávila CF, presentará una denuncia por injurias en cuanto el equipo regrese a Ávila, acudiendo a la comisaría correspondiente para iniciar las acciones legales oportunas. El Real Ávila CF siempre apostará por el respeto, la deportividad y la verdad, y actuará con firmeza ante cualquier intento de difamar a sus profesionales.

El equipo abulense defiende a su entrenador y niega la agresión. Por otro lado, el supuesto agredido fue trasladado al hospital Álvaro Cunqueiro donde pasó a disposición de los médicos para una valoración física.