Los jugadores del Real Madrid tratan de calmar el malestar de la afición con mensajes de apoyo a Xabi Alonso

El Real Madrid sufrió una derrota en Champions League ante el Manchester City (1-2) en el Santiago Bernabéu. A pesar de que el equipo de Xabi Alonso se puso por delante, los ingleses lograron dar la vuelta al marcador en ocho minutos. Al final del partido la afición blanca mostró su descontento, mientras los futbolistas apoyaron al técnico tolosarra.

El autor del tanto del conjunto blanco fue Rodrygo, quien protagonizó un emotivo abrazo con Xabi Alonso. El brasileño reconoció al terminar el partido que "es un momento complicado para nosotros y para él también". Además señaló que el gesto tiene un significado: "No están saliendo las cosas y quería demostrar a la gente que estamos con nuestro entrenador. Necesitamos esta unidad para seguir adelante y conquistar los objetivos".

Thibaut Courtois aseguró respecto a su participación en la competición europea que quieren ganar los encuentros "por la situación que estamos". El portero belga añadió: "Hemos perdido muchos puntos en Liga y en Champions no podemos perder más para estar entre los ocho primeros". Por último, apuntó: "Hoy hemos demostrado que estamos con el míster; hemos dado todo".

Asimismo, Raúl Asencio confesó: "Cada partido estamos siendo examinados, como toda la vida en el Real Madrid. Sabemos la presión que tenemos. El vestuario sabe el mensaje que transmite Xabi Alonso y está con él al cien por cien. El día a día en Valdebebas es muy bueno. Es verdad que estamos viviendo una situación atípica pero lo único que podemos hacer es cambiar la actitud. Es lo principal y hoy se ha visto un cambio".

El propio técnico agradeció en rueda de prensa la actitud de los futbolistas durante el encuentro: "Los jugadores han dado hasta el último aliento y hoy no tengo nada que reprochar".

Una despedida entre silbidos

Después del pitido final, la atmósfera del Santiago Bernabéu se vio envuelta en silbidos que fueron contrarrestados por el himno del Real Madrid. Ante esta situación Rodrygo afirmó ante los micrófonos: "Es normal. El Madrid es un club muy exigente. Llevamos muchos años aquí y sabemos que pasa eso. Es justo y tenemos que aceptarlo".

Por otro lado, Xabi Alonso confesó, en la misma línea que el delantero brasileño, que era "normal": "Podemos entender que piten y hay que aceptarlo con normalidad porque aquí la exigencia es absoluta". El técnico dio la vuelta a la situación para defender: "Ha habido otros momentos en los que ha apoyado y empujado. Nos ha dado la energía que la gente creía que el equipo necesitaba". Finalmente, sostuvo a los medios: "Lo que hoy parece de una manera puede cambiar en no tanto tiempo. Otra cosa es la interpretación que hacéis".