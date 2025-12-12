Fin a la etapa de De Paul en el Atlético: venta millonaria tras cuatro años como rojiblanco

El Inter Miami ha confirmado oficialmente la ejecución de la opción de compra por Rodrigo De Paul, cuyo contrato como cedido finalizaba este mes. El club estadounidense abonará 17 millones de dólares, unos 14,5 millones de euros, al Atlético de Madrid, que ya contemplaba esta operación como prácticamente automática desde que el futbolista abandonó el equipo en julio de 2023. El mediocentro argentino firma ahora un contrato que le vincula con la franquicia de Florida hasta 2029.

Recordemos que De Paul aterrizó en Miami el pasado verano después de no alcanzar un acuerdo para ampliar su contrato con el Atlético, que expiraba en 2026. En ese momento, el jugador decidió apostar por un cambio de aires y por la posibilidad de jugar en la MLS junto a Leo Messi, su amigo íntimo y compañero en la selección argentina. La decisión también respondía al objetivo personal de garantizarse continuidad y protagonismo de cara al Mundial de 2026.

Aunque su marcha se formalizó como una cesión, ambas partes asumieron desde el inicio que la opción de compra sería ejecutada a final de año. El Atlético, de hecho, contaba con ese ingreso en la planificación económica, al tratarse de una fórmula pactada que permitía ajustar el movimiento a nivel fiscal.

Cuatro temporadas en el Atlético con luces y sombras

Recordar que Rodrigo De Paul llegó al Atlético de Madrid en 2021 procedente del Udinese a cambio de 36 millones de euros. A los mandos de Diego Pablo Simeone disputó 187 partidos, anotó 14 goles y repartió 24 asistencias, siendo titular en 137 ocasiones. En el conjunto rojiblanco su rendimiento atravesó picos de gran influencia en el juego mezclados con momentos de cierta desconexión, especialmente durante los parones internacionales, lo que generó tensiones con parte de la afición.

Pese a ello, Simeone siempre valoró su capacidad física, su despliegue y su personalidad en el centro del campo. La marcha del argentino se confirmó definitivamente tras el Mundial de Clubes, cuando se despidió del vestuario rojiblanco antes de poner rumbo a Estados Unidos. Su salida, no obstante, dejó una nota llamativa: no llegó a despedirse públicamente de la afición atlética a través de sus redes sociales.

Protagonista en el Inter Miami campeón de la MLS

Su adaptación en Miami ha sido inmediata. En apenas 26 partidos en todas las competiciones, De Paul sumó 2 goles y 4 asistencias y se convirtió en una pieza fundamental en la conquista de la primera MLS Cup de la historia del Inter Miami. Recordemos que el equipo dirigido por Gerardo Martino y liderado por Messi alcanzó el título con De Paul como pilar del centro del campo y como uno de los futbolistas con más peso en el vestuario.

El argentino, además, es ya uno de los jugadores con mayor valor de mercado de la plantilla (15 millones de euros), igualado con Messi y por delante de otras figuras destacadas como Luis Suárez, Jordi Alba o Sergio Busquets, estos dos últimos en la recta final de su etapa en la MLS.