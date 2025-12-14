Gorka Lerchundi: "La Cartuja ha pasado de estadio infrautilizado a ser motor deportivo y económico de Andalucía"

El Estadio La Cartuja de Sevilla ha acogido esta semana la II Jornada Nacional de Periodismo Deportivo José Ángel de la Casa, que reunió a Vicente del Bosque, Ángel María Villar, los exjugadores Jesús Navas y Carlos Marchena, y los periodistas José Félix Díaz, Siro López, Cristina Cubero, Carlos Carpio, Jesús Álvarez, Paco Grande, Luis Villarejo, Gaspar Díez y Kike Marín, entre otros, volviendo a situar así tanto a Sevilla como a Andalucía en el centro del debate sobre el deporte, la comunicación y el legado de los grandes eventos.

El escenario no es casual: La Cartuja es símbolo de una profunda transformación que va mucho más allá del fútbol y del deporte. Al frente de esa hoja de ruta se encuentra Gorka Lerchundi, director general de Eventos e Instalaciones Deportivas de la Junta de Andalucía, uno de los arquitectos de una estrategia que ha convertido al deporte en palanca de desarrollo económico, social y territorial en Andalucía, la comunidad autónoma más poblada de España con más de 8,5 millones de habitantes.

Lerchundi quiso atender a Libertad Digital a primera hora de la mañana del jueves —minutos antes de que diera comienzo la II Jornada Nacional de Periodismo Deportivo José Ángel de la Casa—, para charlar sobre el Estadio La Cartuja como motor económico y social de Andalucía, uno de los mejores destinos del mundo no solo a nivel turístico, sino también deportivo.

"La oferta deportiva no deja de crecer"

"Siempre se ha asociado Andalucía al turismo, pero tenemos una oferta deportiva espectacular que no deja de crecer", subraya Lerchundi, que acompañó en este evento —organizado por la empresa G2O Publisport— a Isabel Sánchez, secretaria general para el Deporte de la Junta de Andalucía, y Mariola Rus, directora general de Sistemas y Valores del Deporte, como representantes institucionales del gobierno que preside Juanma Moreno.

La dimensión del territorio —con 87.600 kilómetros cuadrados, Andalucía es más grande que países de Centroeuropa como Austria o la República Checa— convierte a la comunidad en un "pabellón natural" para la práctica deportiva, "tanto indoor como outdoor", como destacó Lerchundi. Una ventaja competitiva que se traduce en grandes eventos, turismo deportivo y, sobre todo, en un impacto directo sobre la práctica deportiva de base.

Lerchundi, que cumple ahora un año como director de Eventos e Instalaciones Deportivas de la Junta —aunque su relación con el deporte andaluz viene de lejos porque antes estuvo 17 años en la empresa pública de turismo y deporte de la Junta, "llevando la parte de marketing turístico y, en los últimos años, la gestión deportiva"— tiene muy claro que Andalucía no es solo sol y playa, sino también una potencia deportiva en crecimiento.

Grandes eventos para construir un legado

La Junta no concibe los grandes acontecimientos como fuegos artificiales. "Buscamos que los eventos que traemos sirvan como elemento tractor para aumentar la práctica deportiva en el territorio. Que quien está en el deporte base, al ver grandes competiciones, siga creciendo y practicando", señala Lerchundi. A ello se suma el impacto económico en ciudades y provincias, pero también un concepto clave: el legado.

Ese legado tiene nombre propio: La Cartuja. "Cuando llega el Gobierno de Juanma Moreno nos encontramos con un estadio prácticamente cerrado. El reto fue ponerlo en valor a través de competiciones de relevancia como finales de Copa del Rey, partidos de la selección femenina y masculina, y con una hoja de ruta clara que nos lleva hasta el Mundial de 2030", recuerda. La clave, insiste, es la continuidad: relaciones estables con federaciones, promotores y organismos internacionales que conviertan al estadio en una referencia permanente.

La inversión realizada —unos 20 millones de euros entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla— ha transformado el recinto. Se ha ampliado el aforo, modernizado la infraestructura y, sobre todo, se ha diseñado un espacio verdaderamente multidisciplinar. "El objetivo era que no solo acogiera fútbol. Ahora puede albergar rugby, algo que antes era muy complicado, y otros grandes eventos deportivos", detalla.

Los hechos avalan el discurso. La Cartuja ha sido sede de finales de la Copa Davis, del Premier Padel P2 de Sevilla —el único torneo outdoor del circuito internacional— y de grandes conciertos y eventos culturales. "Queremos que sea un venue para la ciudad, un eje de comunicación en torno al deporte y la cultura", apunta Lerchundi. Un espacio vivo, integrado en la vida social y económica de Sevilla y de Andalucía.

Vista del Estadio La Cartuja de Sevilla.

Más gasto en deporte y ahorro en Sanidad

Pero el impacto va más allá de los focos. Los datos respaldan la apuesta. "Después de la pandemia, los hábitos deportivos han crecido en toda la sociedad, pero especialmente en Andalucía, donde el aumento ha sido de en torno a 35 puntos", afirma. En el ámbito federativo, la comunidad supera ya los 600.000 deportistas federados, con un horizonte ambicioso: alcanzar el millón en los próximos años entre deporte base, alto rendimiento y alto nivel.

Esa inversión tiene retorno. "Cada euro que invertimos en promoción deportiva y en atraer grandes eventos genera un ahorro en costes sanitarios. Una sociedad más sana necesita menos inversión pública en salud", resume. El deporte, así, se consolida como motor económico y social, pero también como herramienta de bienestar colectivo.

La Cartuja, espacio para el debate y la reflexión

En ese contexto se entiende la importancia de acoger la II Jornada Nacional de Periodismo Deportivo José Ángel de la Casa en La Cartuja. "Queremos que el estadio, además de acoger partidos, sea un espacio para el debate y la reflexión sobre el deporte", explica Lerchundi. El periodismo, en su opinión, es una pieza clave del engranaje. "¿Qué sería del deporte y de su industria sin el periodismo? Es una de las industrias más relevantes de España, y el periodismo deportivo tiene una enorme capacidad de influencia social".

Magnífica vista nocturna del Puente de Triana en Sevilla.

La presencia de figuras como Del Bosque, Villar, Marchena, Navas, Jesús Álvarez, Siro López y otros referentes del periodismo y del deporte refuerza ese mensaje. "Son altavoces con una gran capacidad de llegar a la sociedad, y para nosotros es un orgullo que estas jornadas tengan continuidad", señala. La idea es clara: que Sevilla y La Cartuja se consoliden como punto de encuentro del periodismo deportivo de aquí a 2030… y, por qué no, más allá del Mundial.

Fútbol, por supuesto. Pero no solo fútbol, sino también deporte y cultura en general, pues La Cartuja viene acogiendo grandes conciertos y allí, en 2026, está previsto que actúen artistas de la talla de Alejandro Sanz, Dani Martín, Aitana, Fito & Fitipaldis y Bad Gyal. Lerchundi insiste en la diversidad como seña de identidad. "La Cartuja ha demostrado que es un espacio multidisciplinar y queremos seguir en esa línea", afirma. Rugby, tenis, pádel, grandes conciertos… todo cabe en un recinto concebido para ser motor de actividad los 365 días del año.

La Jornada Nacional de Periodismo Deportivo José Ángel de la Casa celebró su primera edición en noviembre de 2023, rindiendo homenaje a los héroes del 12-1 de España a Malta y al propio De la Casa —el periodista de Los Cerralbos (Toledo), famoso por su narración en el "gol de Señor", falleció el pasado mes de mayo a los 74 años—; ha regresado en este 2025 con mucha fuerza y espera cumplir una tercera edición en 2026.

Así, en La Cartuja, en Sevilla y en la Junta saben que este evento es una estrategia que entiende el deporte como inversión, como legado y como identidad. Andalucía ya no se limita a acoger eventos: los integra, los hace suyos y los convierte en impulso para el futuro. Y La Cartuja ha dado un enorme salto de calidad: de estadio "infrautilizado", ha pasado a ser el símbolo más visible de esa transformación.