No es la primera vez que lo hace y de momento le funciona porque el Barcelona va bien, pero veremos si ocurre lo mismo en una situación diferente. Hansi Flick vuelve a hacer la 'pelota' a los árbitros para criticar al Real Madrid. Esta vez lo ha hecho en la previa del partido copero que le enfrentará este martes al Guadalajara.

"Los árbitros son parte del juego, sin ellos no podemos jugar. Es así. Piensas que lo podrían haber hecho mejor, eso piensas a veces. Y otros, están fantásticos. Todos cometemos errores. Hacen un buen trabajo en general", comentó Flick.

El alemán acabó además la frase con su dardo al equipo de Xabi Alonso: "Como entrenador también cometo errores. Y los jugadores también. Se trata de mejorar. Tienen mucha presión, no es justo ponerles más presión. No es mi manera de hacer las cosas".

Sobre el Guadalajara, Flick no quiere sustos coperos: "Se trata de mentalidad, de actitud... depende de nosotros cómo empezamos. Para mí, la base es demostrar lo que valemos. La última temporada jugamos contra el Barbastro y demostramos lo que valíamos, y queremos hacer lo mismo".

Respecto a la Copa, Flick dice que tienen que ir a por todas en todas las competiciones: "El objetivo es siempre ganar títulos, tenemos la calidad. La Copa es un largo camino también".