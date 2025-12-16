Tebas estalla contra Florentino Pérez por el caso Negreira: "que no te construyan el relato"

El enfrentamiento dialéctico entre Javier Tebas y Florentino Pérez suma un nuevo capítulo tras las palabras del presidente del Real Madrid sobre el denominado 'caso Negreira' y la respuesta del presidente de LaLiga. Este lunes, durante el discurso navideño del club blanco, Pérez cuestionó de forma directa la actuación tanto de LaLiga como de la Real Federación Española de Fútbol, a las que acusó de pasividad y oscurantismo ante lo que calificó como "el mayor escándalo de la historia del fútbol".

Como no podía ser de otra manera, las declaraciones no han pasado desapercibidas para Javier Tebas. El presidente de LaLiga ha salido al paso a través de las redes sociales con un mensaje extenso y contundente, en el que defiende la actuación de la patronal y reprocha al dirigente madridista su forma de abordar el asunto. Hay que destacar que no es la primera vez que ambos protagonizan un cruce público, pero en esta ocasión el tono ha sido especialmente duro.

La respuesta de Tebas: defensa del procedimiento judicial

Que no te construyan el relato, presidente.

En un proceso judicial, la intervención no es a gusto del interesado, sino conforme al orden legal de personación en el procedimiento. El orden fue claro y rotundo:

El fiscal,

El abogado de Estrada Fernández,

LaLiga (aunque actuamos… pic.twitter.com/FAL7f0ZDwP — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) December 15, 2025

En su mensaje, Tebas pone el foco en el funcionamiento de la justicia y en el orden legal de personación dentro del procedimiento judicial. Según el presidente de LaLiga, la intervención de las partes no responde a intereses particulares, sino a los tiempos y normas que marca el proceso. En ese sentido, recuerda que LaLiga actuó ante la Fiscalía y que el Real Madrid fue el último en personarse en la causa.

Tebas detalla incluso el desarrollo de la declaración judicial, subrayando que el fiscal formuló un elevado número de preguntas y que tanto el abogado de Estrada Fernández como el de LaLiga intervinieron antes que el representante del club blanco. Además, asegura que las cuestiones planteadas posteriormente por el Real Madrid ya habían sido respondidas por testigos como Luis Enrique y Ernesto Valverde.

Uno de los puntos más contundentes del mensaje de Tebas es su crítica directa al uso del término "pasividad". El presidente de LaLiga considera que emplear ese calificativo no solo supone una mala interpretación del proceso judicial, sino que también implica un desprecio hacia quienes conocen cómo funciona un juzgado. "Hablar de 'pasividad' en este contexto no solo desprecia el procedimiento judicial, sino que falta al respeto a la inteligencia de cualquier persona que sepa cómo funciona un juzgado. Eso no es indignación: es teatro. LaLiga respeta los procesos, actúa cuando debe y no construye relatos. Otros, lamentablemente, sí."

Para Tebas, la indignación expresada desde el Real Madrid no responde a los hechos, sino a una estrategia discursiva. De ahí que califique la actitud del club blanco como "teatro", una palabra que ha marcado su respuesta y que resume su visión sobre la postura adoptada por Florentino Pérez.

Un conflicto que viene de lejos

El cruce de declaraciones se enmarca en una relación institucional compleja entre LaLiga y el Real Madrid, especialmente desde que Florentino Pérez impulsó proyectos como la Superliga europea. De hecho, hace apenas unas semanas, Tebas ya había señalado que el presidente blanco "está contra todo", una afirmación que evidenciaba el distanciamiento entre ambas partes.

Ahora, el caso Negreira ha reavivado ese conflicto, al convertirse en un asunto de enorme sensibilidad para el fútbol español. Mientras el Real Madrid reclama una actuación firme y ejemplarizante de las instituciones, LaLiga insiste en que ha respetado los tiempos judiciales y ha actuado conforme a la legalidad.

A destacar también que el mensaje de Tebas concluye con una defensa clara de la labor de la patronal. "LaLiga respeta los procesos, actúa cuando debe y no construye relatos", afirma, en una frase que resume su posición y que sirve también como reproche directo al club blanco. Según el presidente, otros actores sí estarían intentando moldear la percepción pública del caso.

Por tanto, puede decirse que, lejos de rebajar la tensión, las palabras de Tebas confirman que el enfrentamiento con Florentino Pérez sigue abierto. Con el procedimiento judicial aún en marcha, el caso Negreira continúa teniendo repercusiones no solo en los tribunales, sino también en el terreno institucional y mediático, donde el pulso entre dos de las figuras más influyentes del fútbol español parece lejos de cerrarse.