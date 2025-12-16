Vacilan al Barcelona: el Guadalajara le enseña su palanca en su cartel

El partido entre el CD Guadalajara y el FC Barcelona se juega hoy, martes 16 de diciembre de 2025, como parte de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. El choque se disputará en el Estadio Pedro Escartín de Guadalajara a las 21:00 horas. Eso sí, habrá morbo ya que el Guadalajara, a su manera, le ha enseñado su palanca al cuadro de Joan Laporta.

Este es el cartel:

En la imagen se puede ver una palanca cuyas marchas tienen la primera ronda copera, 1/16, segunda ronda y los octavos de final. El cartel solo reza las palabras: "Palanca, rumbo a octavos".

Y remataron la faena con otro tuit lleno de palancas:

PALANCA — C.D. Guadalajara 🟣⚪️ (@deporguada) December 15, 2025

El Guadalajara remata el tuit en el que publica esta fotografía con un "vamos a por vosotros, @FCBarcelona_es". En Barcelona no han tenido a bien dar ninguna respuesta. Veremos qué ocurre tras el pitido final de esta noche.