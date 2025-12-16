Xabi Alonso se une a Florentino Pérez en su cruzada contra el Barcelona de Negreira

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, ha abordado de forma directa el caso Negreira en la rueda de prensa previa al partido contra el Talavera de Copa del Rey. El técnico blanco dejó clara su sintonía con la postura del club y de su presidente, insistiendo en la importancia de que el proceso permita aclarar lo sucedido. "Compartimos la postura del club y del presidente. Lo más importante es que, por el bien del fútbol, se sepa la verdad de qué es lo que ha habido", afirmó.

El entrenador quiso contextualizar la situación dentro del funcionamiento general del fútbol, reconociendo que los errores forman parte del juego en cualquier competición. "Hay de todo en todas las ligas. Como humanos, todos cometen errores", señaló, antes de marcar una diferencia clara con el caso que se investiga. Para Xabi Alonso, no se trata de fallos puntuales, sino de una situación que exige un análisis profundo: "pero aquí ha habido un caso que hay que investigarlo", subrayó.

Xabi Alonso, sobre Negreira: "Aquí ha habido un caso que hay que investigarlo y hay que depurar las responsabilidades". "En el extranjero sorprende muchísimo que no haya ninguna consecuencia, que no haya ninguna responsabilidad". Es muy importante que se sepa lo que ha pasado" pic.twitter.com/RhZ3JMcL5B — RNMJTV #14 Barcelona Negreira (@rnmjtv14) December 16, 2025

El técnico del Real Madrid incidió especialmente en la repercusión internacional del asunto. Según explicó, fuera de España la percepción es de sorpresa ante la ausencia de consecuencias claras. "Lo que ha sucedido aquí, en el extranjero sorprende muchísimo que no haya habido ninguna consecuencia ni responsabilidad", apuntó, reforzando su argumento sobre la necesidad de esclarecer los hechos. En esa línea, insistió en que no se trata de un tema menor ni de algo que pueda normalizarse. "Por eso es muy importante que se sepa lo que ha pasado. No es normal, no se puede tomar con naturalidad", añadió.

Preguntado por la posible sombra que el caso Negreira pueda proyectar sobre los títulos conquistados por el FC Barcelona durante esos años, Xabi Alonso optó por no entrar en ese debate. Su respuesta fue breve y tajante, evitando cualquier valoración que pudiera alimentar la polémica. "No, no. Ahí no voy a entrar", zanjó el entrenador, marcando así una línea clara sobre hasta dónde está dispuesto a pronunciarse.

Pero además, el técnico blanco también se refirió al comunicado emitido por el colectivo arbitral en respuesta a las críticas del Real Madrid. Lejos de polemizar, Xabi Alonso defendió la legitimidad de todas las partes para expresar su punto de vista. "Es legítimo que cada uno defienda sus intereses", afirmó, en un tono conciliador, pero firme.

En ese contexto, justificó la postura del club blanco como una reacción natural ante lo que considera un perjuicio. "Quien se sienta perjudicado, que alce la voz. Nosotros hacemos exactamente eso", explicó, dejando claro que el Real Madrid seguirá manifestando públicamente su opinión cuando entienda que existen motivos para hacerlo.