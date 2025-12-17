Saúl ataca sin piedad al Real Madrid: se mete con su afición y con el Bernabéu

Saúl Ñíguez ha pasado por diferentes fases futbolísticas durante su vida. Hasta 2018 fue pieza clave en el Atlético de Madrid ganando títulos y siendo titular para Simeone. Después su rendimiento bajó y pasó sin pena ni gloria por cesiones al Chelsea o al Sevilla. Ahora en el Flamengo ha vuelto a ganar títulos.

En una entrevista para AS tras ganar la Copa Libertadores Saúl ataca sin piedad al Real Madrid, se mete con su afición y también con el ambiente del Bernabéu. Sus palabras han dado la vuelta al mundo.

"Se queda pequeño decir que es un club gigante. Como entidad es bestial, por infraestructura, pero lo que más sorprendente es su afición. La más grande del mundo en tamaño. He tenido conexión desde el primer día y espero el año que viene poder darles más alegrías", comentó Saúl sobre su actual club antes de pasar a meterse con el Real Madrid.

"Flamengo es más que el Madrid. En realidad, el Madrid no tiene afición. El Madrid es famoso, sí, por lo que ha ganado y se le conoce en todo el mundo y por eso tiene seguidores. Pero vas al estadio y no sientes nada. En cambio, vas a Maracaná, un estadio emblemático y está siempre lleno", sentenció el ilicitano.

Hay que decir que Saúl, pese a sus éxitos deportivos en Brasil con dos títulos, no ha sido titular indiscutible. Jugó 22 partidos y ganó Copa Libertadores y Brasileirao.