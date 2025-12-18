La accidentada rueda de prensa de Xabi Alonso: se queda a oscuras y se confunde de rival

El Real Madrid consiguió el pase a los octavos de final de Copa del Rey después de imponerse 2-3 al Talavera en El Pardo. No fue un partido fácil para los de Xabi Alonso, que incluso pudieron acabar en la prórroga si no fuera por una gran mano de Lunin en el tiempo añadido de la segunda parte. Tras el pitido final, la rueda de prensa del entrenador estuvo marcada por varios momentos curiosos.

Mientras el técnico analizaba el papel del goleador del encuentro por partida doble, Kylian Mbappé, se produjo un fallo en la iluminación de la sala y se quedaron a oscuras durante unos segundos. "Ha sido decisivo con los dos goles porque Kylian siempre ha tenido esa facilidad de marcar goles, como bien he dicho antes…", estaba comentando Xabi Alonso cuando todo se fue a negro.

"¡Uy!", exclamó. Rápidamente pudo proseguir respondiendo a los periodistas sobre la importancia del delantero francés, esbozando previamente una sonrisa después de lo sucedido: "El tercer gol ha sido clave, ha sido muy importante ese gol de Kylian, por eso lo hemos mantenido en el campo y por eso ha iniciado", explicó.

Lío con el calendario

Xabi Alonso habló sobre el próximo duelo que tiene por delante el Real Madrid, pero el vasco tuvo una confusión sobre el rival: "Vamos a seguir insistiendo, ahora único objetivo Mallorca, ¡uy, perdón, Mallorca, qué digo! Sevilla". De hecho, el conjunto blanco ya se midió contra los bermellones en el Santiago Bernabéu en el mes de agosto (2-1) y la vuelta será en Son Moix en el mes de abril.

Posteriormente, se centró en el equipo de Nervión: "Sevilla, el partido del sábado, acabar bien. Necesitamos los tres puntos, con buenas sensaciones, evidentemente eso también lo buscamos. Luego pararemos para seguir mejorando todo lo que tenemos que mejorar. Entre esas cosas, la constancia y mantener ese rendimiento alto durante más minutos seguidos", concluyó.