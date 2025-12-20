El fútbol se convierte en uno de los reclamos más importantes del turismo en Madrid en diciembre

Madrid refuerza su propuesta de ocio con experiencias que convierten el fútbol en un atractivo turístico en sí mismo, más allá de los partidos, ante el aumento de visitantes que registra la capital de España en diciembre.

En este contexto, tres planes destacan por su capacidad de reunir historia, cultura y entretenimiento para todos los públicos: LEGENDS, The Home of Football by LALIGA, el Tour Bernabéu y Madrid On Ice, tres paradas clave para cerrar el año viviendo la ciudad en clave futbolera.

En pleno centro de Madrid, en la Carrera de los Jerónimos, 2, LEGENDS, The Home of Football by LALIGA propone un recorrido pensado para revivir grandes momentos del fútbol mundial con más de 600 piezas históricas, recursos interactivos y tecnología inmersiva. Camisetas míticas, objetos de colección y contenidos audiovisuales se combinan para convertir la visita en una experiencia dinámica.

Además, el espacio suma exposiciones recientes que amplían el enfoque: una con 30 piezas icónicas de PUMA que forman parte de la historia del deporte y que cuenta con artículos utilizados por Pelé, Maradona, Alba Redondo, Rihanna, Boris Becker o Carlos Sainz, que estará disponible hasta el 15 de enero. Y otra vinculada a LALIGA VS RACISM, con el objetivo de concienciar a la sociedad, y sobre todo a los pequeños, de la importancia de construir un fútbol libre de odio tanto fuera como dentro del campo.

El Tour Bernabéu invita a adentrarse en el universo del Real Madrid a través de su museo y un recorrido que repasa los grandes hitos del club, su palmarés y su proyección internacional, en una experiencia cada vez más inmersiva, audiovisual e interactiva. Además, en función del calendario de eventos y de los días de partido, el itinerario y los horarios pueden sufrir ajustes, por lo que se recomienda consultar la disponibilidad actualizada antes de la visita.

Para quienes buscan un plan de Navidad más experiencial, Madrid On Ice se consolida como una de las propuestas más emblemáticas del invierno en la capital: una gran pista de hielo con atmósfera festiva, ideal tanto para planes de tarde-noche como para disfrutar en familia. Esta edición tendrá lugar del 22 de diciembre al 11 de enero en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.