¿Cuánto habrían costado hoy los cracks del fútbol de los 90 y los 2000? Un informe matemático actualiza su coste real

Ocho de los diez fichajes más caros a coste actualizado de la historia del fútbol han tenido como protagonistas a equipos españoles, bien sea porque el origen de esos futbolistas eran clubes de LaLiga, bien porque su destino finalmente ha sido España. Ésta es la principal conclusión que se puede sacar de un informe elaborado por Betfair en el que se ha usado una herramienta online desarrollada también por la propia compañía.

Bautizada como La Calculadora, se trata de un mecanismo que usa una compleja fórmula matemática para actualizar el coste de cualquier fichaje: desde los más caros de la historia del fútbol hasta los más modestos.

Esta Calculadora, accesible para cualquier aficionado, permite analizar desde operaciones históricas por su alto coste hasta movimientos modestos. Solo hay que añadir el año de la operación y el precio original para conocer el precio actualizado. Todo gracias a un algoritmo creado por Betfair y que aplica varios parámetros: desde la inflación hasta la fluctuación monetaria en el caso de aquellas operaciones hechas en pesetas, pasando por la evolución de estos criterios a lo largo de los años. La Calculadora sólo tiene en cuenta criterios matemáticos y económicos, no el talento de cada jugador.

Éste es el top 10 de fichajes más caros de la historia con el coste original y su coste actualizado.

Fichaje Año Coste original Coste actualizado Neymar (Barça al PSG) 2017 222.000.000,00 € €305.678.953,63 Mbappé (Mónaco al PSG) 2017 180.000.000,00 € € 247.847.800,24 Dembélé (B. Dortmund al Barça) 2017 148.000.000,00 € € 203.785.969,08 Coutinho (Liverpool al Barça) 2017 135.000.000,00 € € 185.885.850,18 Joao Félix (Benfica al Atlético) 2019 127.000.000,00 € € 170.018.497,11 Hazard (Chelsea al Real Madrid) 2019 120.800.000,00 € € 161.718.381,50 Griezmann (Atlético al Barça) 2019 120.000.000,00 € € 160.647.398,84 C.Ronaldo (Real Madrid a la Juve) 2018 117.000.000,00 € € 158.278.037,38 C.Ronaldo (Man.U al Real Madrid) 2009 94.000.000,00 € € 150.973.647,71 Pogba (Juventus al Man.U) 2016 105.000.000,00 € € 147.560.679,61

Neymar, el hombre de los 300 millones

Varios titulares se desprenden de este informe. Por ejemplo, que, a coste actualizado, la salida de Neymar al PSG en 2017 costaría, actualmente, 305 millones de euros. En aquel momento los franceses se gastaron 222 millones de euros. Seguiría siendo el fichaje más caro de la historia pero, aplicada esta fórmula matemática, resulta el único fichaje que estaría por encima de los 300 millones de euros.

El PSG tiene el privilegio de haber hecho la segunda operación más cara de la historia, tanto a coste original, como actualizado. Es el fichaje de Kylian Mbappé desde el Mónaco en ese mismo año 2017. Los parisinos pagaron 180 millones de euros que, a coste actual, rondaría los 250 millones de euros. Esta operación, y el fichaje de Paul Pogba desde la Juventus al Manchester United, son las dos únicas del nuevo top 10 en el que no hay un equipo español implicado.

En este ranking de coste actualizado emergen un buen puñado de protagonistas muy reconocibles para la afición española, como Ousmane Dembélé (tercer fichaje más caro de la historia según este nuevo ranking), Philippe Coutinho (el cuarto), Antoine Griezmann, Joao Félix, Eden Hazard… y sobre todo Cristiano Ronaldo.

Cristiano, dos veces en el top 10

CR7 es el único futbolista que se cuela por dos veces en este top 10 remozado. La leyenda portuguesa ha protagonizado el octavo y noveno fichaje más caro de la historia a coste actualizado. Su fichaje por la Juventus desde el Real Madrid en 2018 supondría, actualmente, 158 millones de euros y su llegada al Bernabéu en 2009 desde el Manchester United, unos 150 millones de euros.

Esta actualización expulsa de las primeras posiciones operaciones que han sido ejecutadas recientemente y que pierden fuerza frente a otras en las que la inflación aumenta el coste a día de hoy. Actualmente, en el top 10 de su coste original se encuentran los fichajes de Aleksander Isak -145 millones- por el Liverpool (3º) o Jude Bellingham -127 millones- por el Real Madrid (6º). Sin embargo, a valor actualizado, Isak sería el decimotercer fichaje más caro de la historia y Bellingham, el decimocuarto.

¿Cuánto costarían ahora los cracks de los 90?

Betfair ha analizado en este informe las 150 operaciones más caras de la historia según diversas fuentes y le ha aplicado esta herramienta de actualización. La Calculadora permite hacer una comparativa mucho más real del impacto de estas operaciones en la economía del momento en el que se ejecutaron y del esfuerzo que tuvieron que hacer los clubes que las ejecutaron.

Quizá el resultado más llamativo es resultante de aplicar La Calculadora a fichajes ejecutados hace mucho tiempo. Porque esta herramienta permite analizar operaciones desde 1985 en adelante y, aplicado al boom de fichajes que supuso la Ley Bosman en España, permite saber cuánto costarían hoy en día leyendas como Figo, Rivaldo, Zinedine Zidane, Djalminha o Denilson, entre otros.

Rivaldo, un ‘chollo’ de 53 millones

Por ejemplo, Figo doblaría su coste. El portugués, firmado por el Real Madrid desde el Barça en la que quizá sea el fichaje más famoso de la historia, costaría hoy en día 120 millones de euros, el doble de su valor original. Zidane, el segundo gran galáctico del Real Madrid, costó en 2001 el equivalente a 72 millones de euros, actualmente, estaría en torno a los 141 millones.

Rivaldo, leyenda del Barça, costaría ahora apenas 53 millones de euros y Djalminha, un crack del Deportivo de La Coruña, apenas costaría 12 millones de euros. Dos baratijas, aunque luego está el caso de Roberto Carlos. El legendario lateral izquierdo del Real Madrid fichó por los blancos en 1996 a cambio de unos 1.100 millones de pesetas; es decir, unos 6,61 millones de euros que, a día de hoy, representarían apenas 14 millones. Aquella operación sólo habría dado para comprar tres vagones del metro de Madrid.

En el lado opuesto, fichajes ruinosos que apenas dieron rendimiento. Por ejemplo, el de Coutinho, que a día de hoy le habría costado al Barça 185 millones de euros. Dembélé dio algo mejor rendimiento al Barça, pero su coste actualizado sigue sonando elevadísimo: 203 millones de euros. En el caso del Real Madrid destaca Jonathan Woodgate. El central inglés firmó por los blancos en 2004 y sólo pudo jugar 14 partidos. Su coste actualizado es de 35 millones de euros. Con esa cantidad se habrían podido firmar ’31 Roberto Carlos’ al coste original de 1996.