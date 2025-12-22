Mijatovic avisa al Real Madrid con Vinicius: renovar para protegerse o negociar su salida

Vinicius Junior vuelve a situarse en el centro del foco en el Real Madrid. El extremo brasileño atraviesa un momento delicado, tanto en lo deportivo como en lo institucional. Recordemos que lleva sin marcar desde el pasado 4 de octubre y a su sequía goleadora se han sumado varios episodios de tensión, como su reacción tras ser sustituido por Xabi Alonso en El Clásico o la pitada que recibió en el Santiago Bernabéu durante la victoria frente al Sevilla.

En este contexto, su futuro contractual vuelve a generar debate, especialmente tras las reflexiones de Pedja Mijatovic. El exjugador del Real Madrid fue muy claro al hablar en Carrusel Deportivo sobre la posible renovación de Vinicius. Para Mijatovic, las exigencias económicas del futbolista pueden ser una señal inequívoca de sus intenciones. "Si ahora Vinicius pide el contrato de Mbappé o el de Messi, está claro que no quiere renovar. No somos niños, por favor. Eso es así y no hay que darle más vueltas", afirmó.

Pero Pedja fue más allá y, en ese mismo análisis, el montenegrino dejó claro que cumplir el contrato hasta 2027 no sería un problema en sí mismo, siempre que la postura sea transparente. "Si quiere terminar su contrato en el Real Madrid, no pasa absolutamente nada. El club puede aceptar eso, pero siempre sabiendo dónde está cada uno", explicó, antes de insistir en una idea que considera irrenunciable: "El Real Madrid tiene que estar por encima de cualquier jugador, sea quien sea".

Renovar como estrategia de protección

Lejos de plantear la renovación como una obligación, Mijatovic defendió que puede ser una decisión estratégica. "Renovar a Vinicius es una estrategia muy inteligente", sostuvo, argumentando que permite proteger al club en varios escenarios. "Primero, porque es un jugador con muchísima calidad y hay que contar con él. Y segundo, porque si mañana algo se tuerce, el Real Madrid tiene la posibilidad de sentarse a hablar de un posible traspaso".

En este sentido, fue especialmente contundente al advertir de los riesgos de no actuar a tiempo. "El Madrid no puede permitirse dejar marchar a un jugador así gratis", señaló, al tiempo que deslizó una crítica al comportamiento del brasileño. "Hay actitudes y comportamientos que chocan con el señorío del Real Madrid, y eso el club siempre lo ha cuidado mucho".

Pero no solo habló de si hay que renovar al brasileño o no sino también de que el mayor error sería la indefinición. Por ello reclamó una decisión inmediata. "El Real Madrid tiene que decidir ya cuál es el futuro de Vinicius", afirmó. En el caso de que el jugador no quiera renovar, su postura es clara: "Entonces el club tiene que hacer todo lo posible para traspasarlo".

El exfutbolista insistió en que el club no puede perder el control de la situación. "No puedes, bajo ningún concepto, permitir que un jugador o sus representantes te manejen a ti. Eso no ha pasado nunca en el Real Madrid y no debería pasar ahora", aseguró. Y añadió un mensaje que resume su pensamiento: "El Madrid seguirá ganando con Vinicius y sin él, porque es el club más grande del mundo".

Antecedentes y mensajes reiterados

Estas palabras no son nuevas en el discurso de Mijatovic. De hecho, ya el pasado mes de noviembre, en El Larguero, advirtió de que ningún futbolista puede imponer condiciones deportivas. "Un jugador, independientemente de la importancia que tenga, nunca puede exigir al club con qué entrenador quiere jugar. El fútbol es un deporte colectivo", señaló entonces.

En esa misma línea, reconoció que solo entendería ciertas exigencias con un rendimiento excepcional. "Si metiese tres goles en cada partido, a lo mejor podríamos entender algunas cosas, pero no es el caso", dijo, antes de lanzar un mensaje directo: "Si no estás feliz, nadie te ha atado aquí".

Un momento deportivo complicado

Todo este debate se produce en medio de un bache deportivo de Vinicius. El brasileño arrancó la temporada con goles y asistencias ante Oviedo, Mallorca y Levante, además de un doblete frente al Villarreal. Sin embargo, desde entonces no ha vuelto a ver puerta, lo que ha intensificado las dudas en torno a su rendimiento y ha añadido presión a una situación contractual que el Real Madrid, según Mijatovic, no debería dejar sin resolver.