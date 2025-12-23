Así es Pablo Jiménez de Parga: el máximo accionista 'fantasma' del Real Zaragoza

Hay dirigentes que mandan dando golpes sobre la mesa y otros que lo hacen desde la sombra. En el Real Zaragoza, desde hace tres años y medio —julio de 2022—, el poder real no se ejerce desde el palco de La Romareda. Tampoco desde una comparecencia pública, sino desde despachos jurídicos, sociedades interpuestas y silencios prolongados. El nombre propio de ese poder fantasma es el de Pablo Jiménez de Parga, máximo accionista del club aragonés y, paradójicamente, el gran ausente de su historia reciente.

Porque si algo define la figura de Jiménez de Parga en el Zaragoza es su inexistencia pública. Ni una aparición en el estadio, ni un gesto hacia la afición, ni una palabra para explicar el rumbo deportivo o económico de una entidad que lleva más de 12 años instalada en la mediocridad de Segunda División, cuando se consumó el descenso al final de la temporada 2012/13. Demasiado tiempo en el pozo para el equipo más representativo de la cuarta ciudad más poblada de España con unos 700.000 habitantes.

Cuarenta y un meses y medio después de hacerse con el control accionarial, Jiménez de Parga, barcelonés de 61 años, abogado en ejercicio desde 1989, sigue siendo un gran desconocido para el zaragocismo, pese a que los números le señalan como el dueño principal del club.

Global Tavira, la llave del control

Los datos, expuestos a Libertad Digital por el investigador zaragozano Luis Serrano, son contundentes. El control del Real Zaragoza se articula a través de Global Tavira, sociedad constituida pocos meses antes de la compra del paquete accionarial del club. Global Tavira posee el 50,1% de las acciones del Real Zaragoza SAD, lo que le otorga la mayoría absoluta. Hasta ahí, nada extraño en el fútbol moderno. Sin embargo, lo relevante viene después.

El 88% de Global Tavira pertenece a JIDEPAR SLU, empresa presidida por Jiménez de Parga y dedicada a actividades jurídicas. El 12% restante corresponde a Joseph Oughourlian, presidente del Racing de Lens y accionista de referencia del Grupo Prisa. Traducido a román paladino: Jiménez de Parga controla en torno al 44% del Real Zaragoza, mientras que la propiedad de Oughourlian ronda el 6%. El abogado es, por tanto, el máximo accionista individual del club. Y, sin embargo, nadie lo ve porque él mismo se encarga de que no lo vean.

Un silencio inquietante

Este silencio no es casual ni improvisado, sino que forma parte de una arquitectura de poder en la que los abogados son piezas clave. Jiménez de Parga no es solo accionista. Es, como explica Serrano, "el conector necesario" entre Oughourlian, Prisa, el Atlético de Madrid y el propio Zaragoza. Doctor en Derecho Mercantil, con cargos relevantes en el Grupo Prisa y con pasado reciente como secretario y consejero de Atlético Holdco —la sociedad instrumental creada en su día por Miguel Ángel Gil Marín y Enrique Cerezo para gestionar su participación en el Club Atlético de Madrid—, el perfil de Jiménez de Parga encaja a la perfección en ese fútbol de despacho, alejado del barro y del graderío.

Su salida formal del consejo del Real Zaragoza en el verano de 2022 no supuso, ni mucho menos, una pérdida de influencia. Más bien al contrario. El hueco fue ocupado por María Cristina Llop Velasco, abogada, socia de Écija Abogados y persona de confianza dentro del mismo entramado jurídico. Jiménez de Parga es consejero de Écija Legal & Advisory Canarias, presidida por Hugo Écija, de donde surge el nombramiento de Llop como consejera y secretaria del consejo del Real Zaragoza. Así pues, la línea es clara y perfectamente trazable: Oughourlian – Jiménez de Parga – Écija – Llop.

De este modo, el abogado desaparecido sigue presente sin estarlo. No da la cara, pero coloca a quienes la dan. No se sienta en el palco, pero decide quién se sienta en el consejo. No concede entrevistas, pero controla los resortes societarios. Un modelo que puede resultar eficaz en términos mercantiles pero que choca frontalmente con la idiosincrasia de un club histórico, castigado por los fracasos deportivos y necesitado de liderazgo visible.

Mientras tanto, Oughourlian ha ido completando su mayoría en el consejo con figuras como Mariano Aguilar y Emilio Cruz, ambos con pasado en el Atlético de Madrid y con vínculos personales con Gil Marín. Así, el Real Zaragoza queda integrado en una red de relaciones donde Madrid, Lens y Prisa cruzan sus caminos, y donde Jiménez de Parga actúa como pieza silenciosa pero decisiva.

El Zaragoza dentro de la órbita atlética

La gran pregunta sigue sin respuesta: ¿por qué el máximo accionista del Real Zaragoza no ha aparecido ni una sola vez en 41 meses y medio? ¿Por qué no ha considerado oportuno dirigirse a una afición que ha visto hundirse a su equipo sin un proyecto claro? ¿Por qué ese mutismo absoluto en un club que reclama explicaciones?

En Libertad Digital solemos desconfiar del poder que se ejerce sin rostro. Y en el fútbol, todavía más. Porque cuando el propietario no pisa el estadio ni siente la presión del entorno, el riesgo es que el club se convierta en un simple activo financiero, desligado de su gente y de su historia. Que le pregunten sino a las aficiones de clubes como el Valencia CF o el Málaga con Peter Lim y Abdullah ben Nasser Al Thani, respectivamente, por citar algunos ejemplos.

Pablo Jiménez de Parga es hoy el símbolo de ese Zaragoza opaco, gestionado desde la distancia y sin alma visible. Puede que en los papeles todo cuadre. Puede que en los despachos la ingeniería jurídica sea impecable. Pero el fútbol, como la política, también va de gestos. Y en Zaragoza, el gesto más elocuente de su máximo accionista ha sido, hasta ahora, el no estar. Porque Jiménez de Parga, visto lo visto hasta la fecha, ni está ni se le espera...

En el siguiente capítulo de este serial sobre el Real Zaragoza hablaremos de porqué se nombra sorpresivamente a Pilar Gil como consejera y qué tuvo que ver en este entramado el exjugador del Atlético de Madrid Mariano Aguilar.