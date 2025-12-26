Duro castigo al sevillista Marcao: seis partidos de sanción por su expulsión en el Bernabéu

No se ha apiadado el Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) con el Sevilla y ha castigado al defensa brasileño Marcao do Nascimento con seis partidos de sanción por su expulsión en el Santiago Bernabéu, en el partido de Liga que los andaluces perdieron el pasado sábado contra el Real Madrid (2-0). Asimismo, Disciplina también ha sancionado con un encuentro al entrenador del Sevilla, el argentino Matías Almeyda.

El desglose de la sanción a Marcao incluye un encuentro por la doble amonestación y la correspondiente roja, cuatro partidos por insultos, ofensas verbales y actitudes injuriosas dirigidas al árbitro y un partido extra por conducta contraria al buen orden deportivo.

Según se indica en la resolución disciplinaria, una vez que fue expulsado, el central del Sevilla "se encaró con el colegiado (el gallego Alejandro Muñiz Ruiz) a escasa distancia de forma intimidante, teniendo que ser separado por sus compañeros. Cuando se dirigía al túnel de vestuarios, realizó expresiones consideradas ofensivas antes de propinar una patada a un balón situado en la zona del cuarto árbitro".

"Marcao se encaró hacia mi persona a escasa distancia de mi cara de forma intimidante, teniendo que ser retirado por sus compañeros. Cuando fue separado se dirigió a mí en los siguientes términos: 'Fillo da puta madre', dirigiéndose al túnel de vestuarios donde propinó una patada a un balón que había en la zona del cuarto árbitro", se señala en el acta.

El Sevilla presentó alegaciones y distintas pruebas videográficas defendiendo que la expresión utilizada era una exclamación genérica en portugués y no un insulto directo, pero Disciplina concluye que no existía un error material manifiesto en el acta arbitral y ha mantenido la presunción de veracidad del árbitro, lo que ha derivado en esta acumulación de sanciones.

Por otra parte, el técnico Matías Almeyda también ha sido castigado con un partido de suspensión por doble amonestación y posterior expulsión durante el Real Madrid-Sevilla. Cabe recordar que Almeyda fue expulsado al descanso del choque en el Bernabéu.