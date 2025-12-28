Carles Vilarrubí ha fallecido este domingo a causa de una enfermedad respiratoria. Desde la semana pasada estaba ingresado en una unidad de cuidados intensivos. Villarubí, de 71 años, fue uno de los grandes personajes de la Cataluña de Jordi Pujol, además de esposo de Sol Daurella, la presidenta de Coca-Cola Europacific partners y considerada la mayor fortuna de Cataluña.

La carrera de Vilarrubí arrancó por su proximidad con la familia de Jordi Pujol. En la primera campaña de este a la presidencia de la Generalidad, Vilarrubí era el conductor que llevaba al futuro presidente de la Generalidad por todos los pueblos y ciudades de Cataluña. Esa conexión con Pujol le sirvió para ocupar cargos en Catalunya Ràdio, en "Loterías de Cataluña", sociedad dependiente de la Generalidad, así como en Port Aventura, del que fue su primer consejero delegado. También fue vicepresidente en España del banco de inversión Rohtschild. Vilarrubí también participó en la fundación de la emisora del grupo Godó Rac 1, de la que era consejero en la actualidad.

Una dimisión sonada

Además, fue directivo del F. C. Barcelona en las directivas de Sandro Rosell y Josep Maria Bertomeu. Vilarrubí dimitió del cargo en la entidad azulgrana porque algunos jugadores, entre ellos Messi, y parte de la directiva, se negaron a secundar su propuesta de no jugar el partido de Liga contra Las Palmas del 1 de octubre de 2017 en protesta por la actuación policial durante el golpe de Estado.

Vilarrubí fue un gran defensor de la exclusión del español de la vida pública catalana y un impulsor de los medios en catalán por orden e inspiración de Jordi Pujol. En el caso Pujol que se juzga en la Audiencia Nacional estaba acusado de blanqueo de capitales. La fiscalía anticorrupción sostiene que pagó comisiones a Jordi Pujol Ferrusola, el hijo mayor de Pujol, y emitió facturas falsas para justificar servicios no prestados.

La última aparición del empresario fue el pasado 22 de noviembre, cuando arrancó el juicio contra la familia Pujol. Vilarrubí estaba en el banquillo de los acusados en una discreta segunda fila.