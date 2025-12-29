Araujo se prueba con el Barça tras su viaje a Israel y las fiestas en Uruguay

El FC Barcelona regresa este lunes al trabajo tras el parón navideño con una sesión vespertina de entrenamiento abierta al público en el Estadi Johan Cruyff. La gran novedad de la jornada será la presencia de Ronald Araujo, que se probará con el grupo después de varias semanas al margen de la dinámica del primer equipo. El defensa uruguayo ya se encuentra de vuelta en Barcelona tras pasar las fiestas en su país natal y su reincorporación se produce en un contexto marcado por la prudencia y el respeto a sus tiempos personales.

Recordemos que ha pasado aproximadamente un mes desde que Araujo se reunió con el club, acompañado de sus agentes, para solicitar un tiempo de desconexión por motivos de salud mental. El central venía arrastrando una situación emocional delicada que se acentuó tras su expulsión ante el Chelsea, aunque desde el entorno del jugador se apuntó que el malestar se había gestado con anterioridad. El Barça mostró desde el primer momento comprensión total, ofreciendo apoyo y dejando en manos del futbolista la decisión sobre su regreso, sin imponer plazos ni presiones.

Hay que destacar que, durante estas semanas, Araujo ha mantenido el contacto con el club y se le ha visto en varias ocasiones en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, entrenando de forma individual tanto sobre el césped como en el gimnasio. Además, realizó un viaje espiritual a Israel junto a su mujer, una experiencia introspectiva que formó parte de su proceso personal. La evolución ha sido considerada positiva, aunque ni el jugador ni el club han querido acelerar los tiempos ni fijar una fecha concreta para su vuelta a la competición.

El entrenamiento ante la afición

La sesión de este lunes se celebrará por la tarde y contará con la presencia de unos 6.000 aficionados, dentro de la tradicional jornada de puertas abiertas de Navidad. Será la segunda vez en menos de dos meses que el equipo de Hansi Flick se ejercite ante su afición, tras hacerlo en noviembre con motivo del estreno del Camp Nou. Para Araujo, entrenarse delante del público tiene un significado especial, ya que quiere agradecer el apoyo recibido durante el mes complicado que ha vivido en el club.

Desconexión en Uruguay

Durante las fiestas, Araujo viajó a Uruguay para pasar unos días con su familia. Allí continuó entrenándose en las instalaciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol, siguiendo las pautas marcadas por los preparadores y fisioterapeutas del Barça. Además, reapareció públicamente en un vídeo de la Federación Uruguaya de Fútbol con motivo de la Navidad, en el que compartió recuerdos personales de su infancia ligados a estas fechas.

A pesar de que Araujo estará presente esta tarde junto a sus compañeros, desde el club insisten en la cautela. A pesar de la lesión de Andreas Christensen y del susto protagonizado por Koundé ante el Villarreal, no se forzarán los plazos. La idea es que Araujo vuelva cuando esté plenamente preparado, tanto física como mentalmente. Su presencia en el derbi ante el Espanyol, salvo sorpresa, está prácticamente descartada.

Este lunes marcará un nuevo paso en su proceso de regreso, aunque no implica una vuelta inmediata a la competición. Será el propio jugador, junto al cuerpo técnico, quien determine los tiempos, sin prisas y con el objetivo de recuperar su mejor versión en el tramo decisivo de la temporada.