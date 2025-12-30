El Arsenal FC, líder de la Premier League inglesa, goleó por 4-1 al Aston Villa durante una jornada 19 que este martes también vivió sendos empates del Chelsea FC y del Manchester United, respectivamente, contra el AFC Bournemouth (por 2-2) y el Wolverhampton Wanderers (por 1-1).

En el Emirates Stadium, la igualdad de la primera mitad se rompió con un gol de Gabriel Magalhães recién cumplido el 47'', cabeceando de cerca en un córner y tras cierta 'cantada' del portero 'Dibu' Martínez. Solo cuatro minutos más tarde, Martín Zubimendi anotó el 2-0 con un remate de primeras en el área rival y con asistencia rasa de Martín Odegaard.

Leandro Trossard marcó el 3-0 en el minuto 69 con un derechazo desde fuera del área y Gabriel Jesus logró el 4-0 (78'') a pase del mismo Trossard. El tanto de Ollie Watkins en el tiempo añadido fue anecdótico; la derrota supuso un golpe de realidad para los 'villanos', que son terceros con 39 puntos en una tabla encabezada por los 'gunners' con 45.

Eso sí, el equipo entrenado por Unai Emery se benefició de que dos perseguidores titubeasen en sus partidos. Por un lado, el Chelsea es quinto con 30 puntos al no amarrar su remontada (de 0-1 a 2-1) por un penalti transformado por Cole Palmer y un golazo de Enzo Fernández a la escuadra; no en vano, el 2-2 de Justin Kluivert amargó a los 'blues'.

También flojeó en su estadio el Manchester United, dejando escapar un 1-0 que había metido Joshua Zirkzee antes de la media hora de encuentro. Ladislav Krejci, exjugador del Girona, consiguió el 1-1 justo antes del descanso y el marcador de Old Trafford nunca más se movió. Los 'diablos rojos' acumulan 30 puntos y los 'wolves' siguen colistas con 3 puntos.