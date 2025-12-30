El TAD abre expediente sancionador a la presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez

El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha acordado abrir un expediente sancionador contra la presidenta de la Liga Profesional de Fútbol Femenino, Beatriz Álvarez, por su intervención al presidir una asamblea general extraordinaria en la que se sometió a votación una moción de censura contra quien entonces ocupaba la vicepresidencia de la competición, Rubén Alcaine.

Tal y como avanzó El Confidencial, la decisión del TAD, con fecha del pasado 29 de diciembre, tiene su origen en una denuncia elevada por el Consejo Superior de Deportes (CSD) y se limita exclusivamente a analizar el hecho de que Álvarez dirigiera la sesión asamblearia en la que se debatió y aprobó la citada moción, que concluyó con la destitución de Alcaine.

De todas las cuestiones planteadas inicialmente en la denuncia, el CSD estimó que únicamente una reunía los requisitos necesarios para ser trasladada al TAD, concretamente la relativa a quién debía presidir la asamblea, descartando así el resto de posibles irregularidades señaladas en el escrito.

El CSD fundamenta la posible infracción en la redacción literal de un apartado del artículo 36 de los estatutos de la Liga F, en el que se establece que la asamblea será presidida por la vicepresidencia si la moción de censura no se dirige contra ella, o por el representante del club o sociedad anónima deportiva más antiguo presente si la moción se formula contra la vicepresidencia, garantizando en todo caso el derecho de la presidencia a ser oída.

En su resolución, el TAD indica que la "petición razonada" remitida aprecia "indicios racionales suficientes" para considerar que los hechos podrían encajar en una infracción del artículo 76.2 a) de la Ley del Deporte, en relación con el citado artículo 36 de los estatutos de la LPFF, que regula la presidencia de las asambleas en estos supuestos.

El órgano disciplinario añade que, de confirmarse dichos indicios, la actuación de Beatriz Álvarez al presidir la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 25 de junio de 2025 podría constituir un incumplimiento de la normativa estatutaria, apreciando así base suficiente para la apertura de un procedimiento por una posible infracción muy grave.

Con la incoación del expediente, la presidenta de la Liga F tendrá ahora la oportunidad de presentar alegaciones dentro del proceso disciplinario, que se centra exclusivamente en su actuación como presidenta de la asamblea en la que se debatió la moción de censura contra la vicepresidencia.