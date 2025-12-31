Escándalo en la AFA: investigan el desvío de 260 millones a cuentas en Miami y gastos de lujo

El fútbol argentino atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años fuera del terreno de juego. El motivo es que ahora, a finales de 2025, se ha descubierto que una investigación periodística ha puesto en el centro de la escena a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a su máxima dirigencia, acusada de presuntas irregularidades en la administración de fondos generados en el exterior. El escándalo involucra sociedades sin actividad conocida, gastos suntuarios y decisiones judiciales recientes que profundizan la crisis institucional.

Concretamente, la investigación, publicada por el diario La Nación, señala que la empresa estadounidense TourProdEnter LLC habría gestionado ingresos internacionales de la AFA por más de 260 millones de dólares en los últimos años. Estos fondos provendrían de patrocinadores de la selección argentina campeona del mundo, derechos de retransmisión televisiva y la organización de partidos amistosos en el extranjero. Parte de ese dinero, según la documentación analizada, terminó en estructuras financieras que despiertan fuertes sospechas.

Empresas sin actividad y fondos bajo sospecha

Según esta investigación, de los ingresos acumulados por TourProdEnter LLC, al menos 42 millones de dólares habrían sido transferidos a cuatro sociedades radicadas en Miami. Estas firmas no registran empleados ni actividad comercial verificable, lo que ha llevado a los investigadores a considerar la hipótesis de que se trate de sociedades pantalla utilizadas para el desvío de dinero.

Pero, ¿de dónde sale esta empresa? La empresa TourProdEnter LLC fue creada a finales de 2021 y figura dirigida por Erica Gillette, pareja del empresario Javier Faroni, cercano al presidente de la AFA, Claudio Tapia. Faroni fue protagonista de uno de los episodios más recientes del caso, cuando la policía le impidió salir del país y le retuvo el pasaporte por orden judicial, en el marco de una investigación que avanza tanto en Argentina como en el exterior.

Gastos de lujo y movimientos financieros

La documentación analizada también refleja que la empresa habría destinado hasta 16 millones de dólares a gastos considerados suntuarios como compras y alquileres de aviones privados, yates, mansiones, servicios exclusivos y entradas VIP. Además, otros 109,9 millones de dólares habrían sido enviados a un agente de valores con sede en Uruguay, que utilizó un vehículo financiero regulado en las Islas Vírgenes Británicas para custodiar los fondos.

Aunque los nombres de Claudio Tapia y del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, no aparecen directamente como receptores de esos fondos, la investigación destaca que varios de los gastos coinciden con actos oficiales de la dirigencia. En algunos documentos sí figura como beneficiaria la esposa de Toviggino, lo que añade un nuevo elemento de controversia al caso.

La defensa de la AFA y el trasfondo político

Ante la repercusión de las acusaciones, la AFA emitió un duro comunicado negando cualquier irregularidad. La entidad rechazó lo que considera una "campaña de difamación" contra la institución, su presidente y su tesorero, y aseguró que mantiene un contrato vigente y legal con TourProdEnter LLC. Según la AFA, ninguna investigación judicial ha determinado hasta ahora la existencia de delitos.

La dirigencia del fútbol argentino sostiene que detrás de las denuncias se encuentra el empresario Guillermo Tofoni, con el respaldo del Gobierno de Javier Milei, en el marco de un enfrentamiento político e institucional. El conflicto se habría intensificado tras la negativa de Tapia a permitir la transformación de los clubes en sociedades anónimas deportivas.

Mansiones, testaferros y causas abiertas

Otro foco de la investigación apunta a una lujosa mansión ubicada en Villa Rosa, Pilar, tasada en más de 20 millones de dólares. La Justicia sospecha que la propiedad estaría vinculada a Toviggino, aunque figura a nombre de personas sin capacidad económica suficiente, presuntamente como testaferros. Esta causa se suma a otras investigaciones que ya afectan al tesorero de la AFA, incluyendo presuntas irregularidades en aportes jubilatorios.

Mientras la selección argentina disfruta de un ciclo deportivo exitoso, el entramado institucional que la rodea enfrenta un escenario cada vez más complejo. El escándalo por la presunta mala gestión de fondos amenaza con empañar los logros recientes y deja a la AFA bajo una intensa lupa judicial y mediática.