El mensaje de calma de Roberto Carlos desde el hospital: "No tuve un infarto"

Roberto Carlos ha salido al paso de las informaciones y rumores que circularon en las últimas horas sobre su estado de salud para, desde el hospital, lanzar un mensaje de calma. El exfutbolista brasileño explicó en un mensaje en su cuenta de Instagram que la intervención cardíaca a la que fue sometido estaba previamente planificada y que en ningún momento sufrió un infarto, tal y como se había especulado.

A través de un extenso comunicado, el exlateral izquierdo quiso tranquilizar a sus seguidores y agradecer las numerosas muestras de apoyo recibidas desde todos los rincones del planeta. "El procedimiento fue un éxito y estoy bien", aseguró con un tono sereno y cercano, dejando claro que no se trató de una situación de urgencia ni de un episodio grave inesperado.

Una intervención preventiva y programada

El propio Roberto Carlos explicó que la operación formaba parte de un control médico rutinario. Cuando saltó la noticia, según detalló la prensa brasileña, el exjugador ingresó en un hospital de São Paulo para una revisión, durante la cual se detectó una obstrucción coronaria. Tras realizar diversas pruebas, los médicos recomendaron una angioplastia preventiva, que se llevó a cabo ese mismo día sin complicaciones.

Desde el entorno médico se insistió en el carácter planificado de la intervención y en la buena evolución del paciente. El Hospital Vila Nova Star informó posteriormente que Roberto Carlos "evoluciona satisfactoriamente, se encuentra clínicamente estable, asintomático y en observación en una cama de UCI, siguiendo el protocolo habitual". Un parte que refuerza el mensaje de tranquilidad transmitido por el propio exfutbolista.

Mensaje de calma y agradecimiento

Consciente de la preocupación generada, Roberto Carlos quiso ser directo y contundente. "No tuve un infarto", subrayó, desmintiendo de forma tajante los rumores que habían alarmado a aficionados y excompañeros. Además, explicó que su recuperación avanza según lo previsto y que se encuentra confiado y animado.

En su mensaje, el brasileño tuvo palabras de agradecimiento para el equipo médico que lo ha atendido, destacando su profesionalidad y el trato recibido durante todo el proceso. "No hay motivo para preocuparse", insistió, agradeciendo también el cariño y el interés mostrado por su estado de salud.

El exjugador, de 52 años, acompañó su publicación con una imagen desde la cama del hospital, un gesto que ayudó a reforzar la sensación de normalidad y buen estado general. Roberto Carlos se encuentra ingresado en São Paulo, ciudad en la que estaba disfrutando de unos días de vacaciones cuando se sometió a la intervención.

Una avalancha de apoyos del mundo del fútbol

La noticia sobre su operación generó una inmediata reacción en redes sociales. Figuras destacadas del fútbol internacional, excompañeros y amigos no tardaron en enviar mensajes de ánimo y apoyo. Entre ellos se encuentran nombres como Toni Kroos, David Beckham, Clarence Seedorf, Carles Puyol, Patrick Kluivert, Frank Ribéry, Gilberto Silva, Falcao, Julio César o Fernando Morientes, entre muchos otros.

Estos mensajes reflejan el enorme respeto y cariño que Roberto Carlos sigue despertando en el mundo del deporte, años después de colgar las botas. Su figura, asociada a una carrera brillante y a algunos de los mejores momentos del fútbol moderno, sigue muy presente tanto dentro como fuera de los terrenos de juego.

Mirando al futuro con optimismo

El propio Roberto Carlos confirmó que espera volver pronto a sus compromisos profesionales y personales, una vez complete el proceso de recuperación recomendado por los médicos. Aunque no ha fijado fechas concretas, se mostró "ansioso" por retomar la actividad y recuperar plenamente la forma física.

Por ahora, el exlateral continúa bajo observación médica, siguiendo los protocolos habituales tras una intervención de este tipo. Con un mensaje de serenidad y optimismo, Roberto Carlos ha conseguido rebajar la preocupación inicial y dejar claro que su estado de salud es bueno y que la recuperación avanza sin contratiempos.