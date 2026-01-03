Joao Félix se mete en una tangana y... ¡Se lleva un guantazo!

El Al Nassr de Cristiano Ronaldo y Joao Félix ve peligrar otro título tras encajar este viernes ante el Al Ahli (2-3), tras once jornadas invicto, su primera derrota de la presente temporada de la liga de Arabia Saudí, en la que puede perder el liderato.

El Al Nassr, aún líder del torneo, ganó sus diez primeros partidos ligueros, empató el undécimo, ante el Al-Ettifaq (2-2), y este viernes sufrió su primera derrota, ante el Al Ahli, cuarto en la tabla.

El equipo de Cristiano Ronaldo igualó con dos tantos de Abdulelah Al Amri el doblete del inglés Ivan Toney que adelantó 2-0 al Al Ahli. Todo ello en el primer tiempo. En el 55, el turco Merih Demiral selló la victoria del equipo del alemán Matthias Jaissle en la King Abdullah Sports City de Yeda.

Tras este revés, el Al Nassr puede ceder el liderato si el Al Hilal, segundo a dos puntos, gana el domingo al Damac. Además hubo tangana durante el partido y el que peor acabó fue Joao Félix.

Este fue el momento:

🟥😳 La roja a Ali Majrashi tras propinarle 𝐮𝐧𝐚 𝐛𝐨𝐟𝐞𝐭𝐚𝐝𝐚 𝐚 𝐉𝐨𝐚𝐨 𝐅𝐞𝐥𝐢𝐱.

Joao Félix se metió en la tangana y... ¡Se llevó un guantazo! El golpe no fue excesivamente fuerte, pero sí le golpeó de lleno en la cara.