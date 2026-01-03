¿La pérdida de tiempo más descarada?: David Soria se tira al suelo como si le hubieran disparado

Tensión en el derbi madrileño entre Rayo Vallecano y Getafe con el 1-1 final en el marcador. En los momentos finales de partido con empate en el luminoso, el portero del Getafe David Soria ganó unos segundos de más para llevarse un punto de Vallecas. Esto indignó a los seguidores franjirrojos.

Este fue el momento:

Aquí se puede ver como de la nada David Soria se arroja al suelo en una imagen que te podría firmar un especialista de cine tras simular sufrir un disparo. Cae a máxima velocidad y se queja de molestias musculares.

En el Rayo no daban crédito ya que no solo es evidente que parece una simulación sino que encima la hace el portero, es decir, el jugador de campo que menos esfuerzo físico tiene que hacer dentro del terreno de juego.

Ahora bien, la afición del Getafe defiende a su portero diciendo que lo que hace Soria es imitar a Batalla, portero del Rayo que minutos antes había hecho algo parecido.