Así es Lennart Karl, la perla del Bayern de Múnich que se deja querer por el Real Madrid

Una perla bávara. A sus 17 años, Lennart Karl es uno de los jugadores destacados del Bayern de Múnich después de haber asumido con gran responsabilidad la baja de Musiala y haberse ganado la confianza tanto del cuerpo técnico como de la afición. Como resultado de su gran rendimiento, Lennart tiene contrato hasta 2028, sin embargo, el joven ya muestra su objetivo personal, jugar en el Real Madrid.

En una visita al club de fans del Bayern de Múnich en la localidad de Burgsinn, cercana a Frammersbach – su ciudad natal –, el mediocentro confesó su deseo para los próximos años, lejos del Allianz Arena. Ante la pregunta de uno de los aficionados sobre si soñaba con otro club que no fuera su equipo actual, no dudó en su respuesta y fue sincero mostrando su inclinación por el conjunto de Xabi Alonso.

Ya vistió de blanco

"Espero que quede entre nosotros. El Bayern es un club muy grande. Es un sueño jugar allí, pero algún día quiero ir al Real Madrid. Ese es mi club soñado, pero esto queda entre nosotros", comentó esbozando una pequeña sonrisa. Un hecho que no es extraño y guarda relación con una vivencia del propio futbolista en junio de 2018, cuando viajó hasta la capital española.

Según contó el periodista Sebastian Leisgang en su podcast Y ahora deportes, el joven realizó unas pruebas con el Real Madrid cuando tenía 10 años: "Hubo concentraciones a nivel regional, una de ellas en la región de Aschaffenburg. De allí avanzó a la siguiente ronda, que se celebró en Memmingen. Allí volvió a triunfar y fue invitado a viajar a Madrid para ir al Bernabéu, pero, como saben, el acuerdo con el Real Madrid no funcionó", explicó.

A video of Lennart Karl's statement at the fan club today: "FC Bayern is a very very big club. It's a dream to play there. But at some point I definitely want to go to Real Madrid. That's my dream club, but that stays between us [laughs]. Of course, Bayern is something very… pic.twitter.com/86u0a97DFI — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) January 4, 2026

Crecimiento exponencial

Lennart Karl entró en el fútbol base del Bayern de Múnich en 2022 y gracias a sus dotes futbolísticas rápidamente fue creciendo en las categorías inferiores para terminar debutando con el primer equipo en el Mundial de Clubes en junio de 2025. El joven combina calidad técnica y visión de juego, a lo que se suma una gran personalidad.

Ya ha dejado su huella en la Champions League. Con solo 17 años y 290 días, se convirtió en el primer futbolista menor de edad que ha marcado en tres encuentros consecutivos de la competición europea. Lo hizo ante Brujas, Arsenal y Sporting de Portugal, únicamente no vio portería ante el Pafos. El tanto ante el club belga fue el primero como profesional en el Bayern de Múnich.

El alemán alcanzará la mayoría de edad el próximo mes de febrero y en lo que va de campaña, ha jugado trece partidos de Bundesliga – de quince posibles – siendo titular en seis. Además, ha anotado seis goles y ha repartido dos asistencias.

¡ESTE CHICO ES UN ESCÁNDALO! 🤯 17 años y el desparpajo de un niño que juega sin vergüenza 💎 De ser el goleador más joven con el Bayern en Champions... ¡A ESTO! 🤯 Señores y señoras, este es Lennart Karl #BundesligaEnDAZN 🇩🇪 pic.twitter.com/naJvvg8skA — DAZN España (@DAZN_ES) October 25, 2025

Además de vestir la camiseta del Real Madrid en el largo plazo, Karl también tiene en mente otro de sus objetivos, ir al Mundial: "Claro que me encantaría ir. Tengo que rendir bien y luego veremos si al final funciona. Ir a un Mundial a los 17 años sería algo especial. Estoy trabajando muy duro y espero tener la recompensa". El mediocentro ha pasado por la selección sub15, sub16, sub17 y sub21, en esta última debutó en noviembre de 2025.