El United fulmina a Amorim un día después de desafiar a la directiva

El Manchester United ha anunciado la destitución del portugués Rúben Amorim después de un inicio de temporada en el que el club inglés ya se encuentra a 17 puntos del liderato y, por el momento, fuera de puestos europeos. Los red devils están igualados a 31 puntos con el Chelsea, pero los de Stamford Bridge se encuentran por encima. Además, fueron eliminados en la EFL Cup por el Grimsby Town, equipo de cuarta división.

En la tarde del domingo se informó de un conflicto con el director deportivo Jason Wilcox por la falta de refuerzos en el mercado de invierno. Aún así, Amorim fue tajante en rueda de prensa al asegurar que "vine aquí para ser el mánager del Manchester United, no para ser el entrenador del Manchester United. Sé que mi nombre no es Tuchel, ni Conte, ni Mourinho, pero soy el mánager del Manchester United", comenzó diciendo.

"Vim para ser o 'manager' do Manchester United, não o 'coach'" Ruben Amorim deu um murro na mesa e já há tensão com a estrutura do clube. pic.twitter.com/0dzudXk4WQ — B24 (@B24PT) January 4, 2026

"Y así va a ser durante 18 meses o hasta que la directiva decida cambiarlo. Esa es mi opinión. Quiero terminar con eso. No voy a dimitir. Haré mi trabajo hasta que venga otra persona a sustituirme", concluyó después de tener vigente un contrato hasta 2027. Sin embargo, de estas palabras no han pasado ni 24 horas y ya no está al frente del conjunto de Old Trafford.

La declaración del club

"Rúben Amorim ha dejado su cargo como entrenador del Manchester United", es la frase que encabeza el texto compartido. Posteriormente, informa del porqué desde la directiva se ha llegado a tomar la decisión de prescindir de los servicios de Amorim: "Con el Manchester United en sexta posición de la Premier League, la directiva del club ha tomado a regañadientes la decisión de que es el momento adecuado para hacer un cambio. Esto dará al equipo la mejor oportunidad de alcanzar la mejor clasificación posible en la Premier League"

Antes de cerrar el comunicado, el Manchester United muestra su agradecimiento al portugués por el tiempo que pasó dentro de las filas de los red devils e informan de quién ocupará momentáneamente el puesto: "El club quiere agradecer a Rúben su contribución al club y le desea lo mejor para el futuro. Darren Fletcher se hará cargo del equipo en el partido contra el Burnley el miércoles".

Club statement: Ruben Amorim. — Manchester United (@ManUtd) January 5, 2026

Los inicios de Amorim y su posible recambio

El técnico luso llegó a los Diablos Rojos en noviembre de 2024 para sustituir al neerlandés Erik ten Hag. Sin embargo, sus labores al frente del conjunto inglés no han logrado elevar al Manchester United a lo más alto. Si bien consiguió disputar la final de la Europa League la pasada temporada, perdió ante el Tottenham en el estadio de San Mamés. Esa derrota les dejó fuera de Champions League y tampoco se encuentran disputando otra competición europea al terminar decimoquinto en la clasificación.

Según avanza el diario británico The Sun, entre los candidatos a ocupar el banquillo como técnico del United se encuentran los españoles Xavi Hernández – el catalán ya fue pretendido tras la destitución de Ten Hag – y Andoni Iraola. A ellos se suman Oliver Glasner, actual entrenador del Crystal Palace, Eddie Howe, técnico del Newcastle, y Darren Fletcher, el entrenador interino tras la destitución de Amorim y una de las leyendas del Manchester United.