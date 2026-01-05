Huijsen se apunta al derbi de la Supercopa y Mbappé sigue siendo la gran duda

El defensa del Real Madrid Dean Huijsen ha entrenado este lunes con el grupo para preparar el partido de semifinales de la Supercopa de España, que el conjunto blanco disputará ante el Atlético de Madrid el jueves en el estadio Rey Abdullah de Yeda (20.00 hora peninsular española), mientras que el delantero francés Kylian Mbappé sigue siendo duda para la competición.

El internacional español, que se perdió el domingo la contundente victoria liguera ante el Real Betis (5-1), volvió a la dinámica de grupo en la Ciudad Real Madrid después de superar una sobrecarga muscular, y entrenó con normalidad. Así, viajará el martes con el resto de compañeros a Arabia Saudí.

Lunes de trabajo 🦾 pic.twitter.com/3Hz4DQItT3 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 5, 2026

Los titulares contra el conjunto verdiblanco trabajaron en el interior de las instalaciones, mientras que el resto de la plantilla comenzó con activaciones en el gimnasio y rondos de presión sobre el césped y posteriormente trabajó el juego de progresión y las transiciones para finalizar la sesión con un partido en dimensiones reducidas.

Los únicos que ni estuvieron en el césped fueron Kylian Mbappé, Éder Militão y Trent Alexander-Arnold, que continúan con sus procesos de recuperación. En el caso del atacante galo, no convocado ante el Betis por su lesión en su rodilla, Xabi Alonso decidirá si está listo para entrar en la convocatoria después del último entrenamiento del equipo en Madrid, la mañana del día de Reyes, antes de emprender viaje a Yeda.