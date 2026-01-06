Las dos bajas capitales del Derbi madrileño: ¿Quién sale más perjudicado?

Dean Huijsen, recuperado de una leve molestia muscular que le impidió jugar ante el Real Betis en LaLiga, es la gran novedad de la convocatoria de Xabi Alonso para la disputa de la Supercopa de España, con Trent Alexander-Arnold en la expedición pese a no poder jugar por lesión, y las bajas de Kylian Mbappé, Éder Militao y Brahim Díaz.

El francés ha apurado hasta el último momento sus opciones de viajar a Yeda, pero el esguince que sufre en la rodilla izquierda le deja fuera de la semifinal que el Real Madrid disputa el jueves ante el Atlético de Madrid.

La convocatoria del Real Madrid para la disputa de la Supercopa de España la integran: . Porteros: Courtois, Lunin y Fran González. . Defensas: Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, David Jiménez, David Alaba, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Rüdiger, Fran García, Carreras y Mendy. . Centrocampistas: Fede Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Arda Güler, Jude Bellingham, Ceballos y Thiago Pitarch. . Delanteros: Vinícius, Rodrygo, Gonzalo y Mastantuono.

Mbappé eso sí podría viajar el viernes si pasan a la final. En el Atlético, Lenglet y Nico ya estaban fuera, pero se suma Barrios, que viaja, pero no podrá jugar las semis.

Esta es la lista del Atlético:

Porteros: Jan Oblak, Juan Musso y Salvador Esquive Defensas: Nahuel Molina, Julio Díaz, Marcos Llorente, Marc Pubill, Robin Le Normand, José María Giménez, David Hancko y Matteo Ruggeri Medios: Koke Resurrección, Pablo Barrios, Conor Gallagher, Johnny Cardoso, Thiago Almada, Álex Baena, Taufik Seidu y Jano Monserrate Delanteros: Giuliano Simeone, Iker Luque, Antoine Griezmann, Alexander Sorloth, Julian Álvarez, Giacomo Raspadori y Sergio Esteban.

Barrios podría jugar la final ante el Barcelona o el Athletic en caso de pasar.