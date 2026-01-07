La Supercopa de España no podrá jugarse en Arabia en 2027

La Supercopa de España busca destino para 2027. A pesar de que la Federación Española de Fútbol (RFEF) mantiene un acuerdo con la Federación Saudí de Fútbol como mínimo hasta 2029, el torneo no podrá celebrarse allí el próximo año. El motivo es que coincide con la celebración de los primeros Juegos Olímpicos de Esports y de la Copa Asiática, fijados ambos eventos entre el 7 de enero y el 6 de febrero.

Por ello, Doha se situaría como la principal candidata para recibir a los equipos correspondientes y el acuerdo estaría a punto de cerrarse. De hecho, la ciudad albergará la Finalissima de 2026 que enfrentará a España contra Argentina el próximo 27 de marzo a las 19:00 en el estadio Lusail.

Habitual en tierras árabes

Con esta edición de 2026, se cumple el quinto año consecutivo en que la Supercopa de España viaja hasta Arabia Saudí. Aunque comenzó a disputarse allí ya en 2020, un año después no se pudo organizar allí debido a la pandemia.

En 2021, La Rosaleda y el Nuevo Arcángel fueron los escenarios escogidos para disputar las semifinales y en el estadio de La Cartuja se celebró la final entre el Athletic Club y el FC Barcelona. Los Leones se proclamaron campeones del torneo que se celebró a puerta cerrada después de vencer 3-2 a los blaugranas.

El orgullo del presidente

Hace unas semanas, Rafael Louzán, el presidente de la RFEF, hizo balance de los meses que lleva en el cargo y puso encima de la mesa el éxito de haber llevado la Supercopa de España hasta Arabia Saudí: "En Marruecos, generó un millón de euros. Ahora nos vamos a Arabia y genera más de 50 millones de euros", aseguró Louzán.

En el formato actual, la competición aporta cada año 27 millones de euros en concepto de patrocinio y once millones por derechos audiovisuales. Además, diez millones por servicios y otros tres destinados a ayudas tanto para desplazamientos como alojamiento.