Radiografía sociológica del derbi: el 18% de los madridistas se haría atlético si desapareciera el Madrid

El derbi Atlético de Madrid-Real Madrid, correspondiente a la segunda semifinal de la Supercopa de España que se disputa este jueves en Yeda (Arabia Saudí), es algo más que un partido de fútbol. Es un choque de visiones futbolísticas diferentes que moviliza a la capital, a Madrid, y también a una parte muy importante de España. Sociológicamente, se trata de uno de los duelos más ricos y con mayores variables de rivalidad que se puede dar entre equipos españoles.

Así lo demuestra el estudio Amor y Odio en España: el fútbol como religión. Así somos los españoles como tribu futbolera, un trabajo impulsado por Betfair, que ha contado con la producción técnica y científica de las consultoras BRT United y Punto de Fuga, y que ha sido realizado en un universo de hombres y mujeres de entre 18 a 70 años representativos de la población española, con un ámbito nacional de incidencia, mediante la realización de entrevistas online.

Con un margen de acierto del 96,84%, este trabajo dibuja las pasiones futboleras en España. Aplicado al derbi Atlético-Real Madrid, las conclusiones son:

El 18% de los madridistas se harían del Atlético si desapareciera el Real Madrid. Es su segunda opción detrás del Betis (27%).

Sólo el 4% de los colchoneros se harían del Real Madrid si desapareciera su equipo. Es la quinta opción después de Betis (26%), Rayo Vallecano (23%), Athletic (17%) y FC Barcelona (7,1%).

En cuanto a qué afición te cae mejor más allá de la tuya, la afición colchonera es la segunda opción de los madridistas (13%) sólo por detrás del Betis (37%) y casi empatado con el Athletic (11%).

Sólo el 3% de la afición del Atlético de Madrid elige a la afición del Real Madrid como la que mejor le cae, aunque no comparta colores. Es la 6ª opción por detrás de Betis (37%), Athletic (21%), Rayo Vallecano (16%), Barça (6%) y Sevilla (4%).

Sólo un 9% de aficionados del Real Madrid borraría del mapa al Atlético de Madrid si pudiera. El Barça es el equipo que suprimirían por amplia mayoría, con un 71%.

Los atléticos eliminarían al Real Madrid como primera opción (53%), bastante cerca del Barça (31%). Los rojiblancos perciben a merengues y culés como sus grandes enemigos.

¿De qué equipo se harían los madridistas y atléticos si desapareciera su club?

Un rápido vistazo a los datos del trabajo de Betfair permite sacar varias conclusiones llamativas. En términos generales, esto es, de qué equipo es al que más apoyan los españoles, el Real Madrid gana en el territorio nacional con un apoyo del 35% de los aficionados y especial implantación —más allá de la capital— en Andalucía, Castilla-La Mancha o Castilla y León. En el lado colchonero, el 7% de la población española se declara del Atlético, sólo por detrás del Barça (27%) y se consolida como el tercer equipo del país, muy cerca del Betis y Athletic, cuarta y quinta opción respectivamente con el apoyo de cerca del 6% de los españoles.

Pero, más allá de este primer vistazo general a los datos, un análisis a otras variables delata estadísticas que señalan que, para los aficionados del Real Madrid, el Atlético no es un rival tan denostado como sucede a la inversa, donde el Real Madrid sí que es el equipo que menos aprecio tienen los colchoneros.

Esta conclusión se extrae de varios datos. Preguntados por qué equipo animarían si el suyo desapareciera, los aficionados del Real Madrid escogen al Atlético de Madrid como segunda opción, sólo por detrás del Betis. El 18% de los merengues se harían colchoneros en caso de que el Madrid desapareciera. Al revés, sin embargo, no sucede así. Los atléticos escogen al Real Madrid como una residual quinta alternativa. Apenas el 4% de rojiblancos se haría madridista. Antes preferirían hacerse del Betis (26%), Rayo Vallecano (23%), Athletic (17%) y FC Barcelona (7,1%).

La siguiente tabla muestra qué equipos escogerían los aficionados en caso de que sus equipos desaparecieran. El porcentaje muestra los hinchas que escogerían cada equipo como ‘Plan B’.

POSICIÓN R.MADRID ATLÉTICO 1 27% Betis 26% Betis 2 18% Atlético 23% Rayo 3 9% Rayo 17% Athletic 4 9% Athletic 7% Barça 5 5% Getafe 4% Real Madrid

A los madridistas les cae bien la afición atlética

Estos datos del estudio de Betfair, extrapolados a la pregunta de ‘¿Qué afición te cae mejor, aunque no compartas colores?’ también destilan simpatías madridistas hacia los atléticos que, sin embargo, no son correspondidas por los rojiblancos. La afición del Atlético es, de nuevo, la segunda opción de los aficionados del Real Madrid. El 13% de los fans merengues consultados responde que —más allá de su propia afición— se queda con la del Atlético, de nuevo sólo por detrás del Betis.

Al revés, sin embargo, muy pocos hinchas colchoneros responden que, más allá de su propia afición, escogerían la del Real Madrid. Es la sexta opción, sólo escogida por el 3% de los aficionados del Atlético. Los del Metropolitano prefieren antes a los seguidores del Betis (37%), Athletic (21%), Rayo Vallecano (16%), Barça (6%) y Sevilla (4%).

La siguiente tabla muestra qué afición cae mejor a los aficionados, aunque no comparta sus colores. El porcentaje muestra los aficionados que escogerían cada equipo como alternativa.

POSICIÓN R.MADRID ATLÉTICO 1 37% Betis 37% Betis 2 13% Atlético 21% Athletic 3 12% Athletic 16% Rayo 4 7% Rayo 6% Barça 5 7% Espanyol 4% Sevilla 6 6% Sevilla 3% Real Madrid

"El Atlético no es percibido como rival directo del Madrid"

A la pregunta directa de qué equipo es el que borrarían del mapa, los hinchas del Real Madrid lo tienen claro: el FC Barcelona gana con una mayoría aplastante del 71% de los madridistas. Sólo el 9% de los merengues señalan como al Atlético como su rival más odiado por delante del Barça.

Pero al revés, el Real Madrid sí que es el equipo que peor cae a los aficionados del Atlético de Madrid, eso sí, no con un margen tan amplio como sucede entre culés y merengues. Las fobias colchoneras se reparten entre el Real Madrid (el equipo que borrarían del mapa el 53% de los rojiblancos) y el FC Barcelona (escogido como equipo que eliminarían del mapa el 31% de los hinchas del Metropolitano).

"La extrapolación de todos estos datos nos deja una clara radiografía sociológica de la manera totalmente diferente en que se miran los aficionados del Real Madrid y del Atlético. Para los aficionados del Real Madrid, el Atlético no es un rival demasiado odiado. De hecho, se demuestra que a muchos madridistas, el 18%, les cae bien el conjunto rojiblanco, que no le desean el mal ajeno. Seguramente sea porque el Atlético no es percibido como rival directo del Real Madrid en la lucha por los títulos o los objetivos merengues. También ayuda la cercanía de ser un equipo de Madrid, con amistades o familiares cercanas que son rojiblancas", empieza a analizar Rosiane Siqueira, Responsable Senior de Relaciones Públicas de Betfair.

"En el caso contrario, sí que los aficionados del Atlético de Madrid perciben al Real Madrid como un rival directo. Algo así como el ‘malo’ que siempre les chafa sus sueños y que, para colmo, lo celebra desde esa cercanía, porque la mayor parte de aficionados españoles de Atlético y Real Madrid se concentran en la capital. Esta explicación resultadista también explica que el Barça sea tan impopular entre los aficionados del Atlético, al ser el otro equipo que suele estropearles sus éxitos", concluye Siqueira.