Mbappé viaja a Yeda para el Clásico pero la defensa preocupa a Xabi Alonso

El Real Madrid consiguió el billete para la final de la Supercopa de España después de imponerse al Atlético de Madrid gracias a los goles de Fede Valverde y Rodrygo. Para el derbi, Xabi Alonso no pudo contar con Mbappé, quien permaneció en la capital española, pero la situación será distinta de cara al Clásico del domingo.

El francés se sometió a pruebas médicas a finales de año que detectaron un esguince de rodilla con un tiempo estimado de baja de entre dos o tres semanas. Por esta razón, el delantero no estuvo presente en el partido de liga ante el Betis y no viajó con la plantilla para disputar la semifinal de la Supercopa. Sin embargo, Xabi Alonso habló después del derbi y confirmó su presencia en la final, por lo menos en el banquillo.

"Está mucho mejor, las sensaciones son buenas y las sensaciones que tiene para jugar son las mismas que sus compañeros", dijo el técnico tolosarra. No se espera que salte como titular al terreno de juego y los minutos que esté en el césped dependerán tanto de las sensaciones en los entrenamientos como del resultado del duelo ante el FC Barcelona. Está previsto que el entrenamiento de este viernes lo realice en Madrid y posteriormente vuele a Yeda para unirse a la plantilla por la noche.

Dudas serias para El Clásico

En el apartado de bajas, los madridistas terminaron el partido con hasta tres jugadores tocados y haciendo saltar las alarmas. Es el caso de Rüdiger, que salió cojeando del estadio, Raúl Asencio, quien también tuvo que ser sustituido tras echarse la mano al isquio, y Rodrygo, que terminó con un vendaje en la pierna derecha. Las pruebas a las que serán sometidos los futbolistas marcarán su presencia o no en la final así como en los sucesivos compromisos del Real Madrid.

Militao – rotura en el bíceps femoral – , Trent-Alexander Arnold – lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps – y Brahim – en la Copa África – completan la lista de ausencias. La nota positiva es la posible vuelta de Huijsen, el defensa no participó en la semifinal ante el Atlético de Madrid por precaución, aunque se le pudo ver calentando en la banda.