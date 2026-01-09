"Nosotros no queríamos": el enfado del Atlético con el árbitro por la pausa de hidratación

La Supercopa de España en Arabia Saudí no solo vive de goles y jugadas de pizarra; también se alimenta de la controversia que surge en los detalles reglamentarios, especialmente cuando en el campo se encuentran el Real Madrid y el Atlético de Madrid... Por ello, tras el derbi madrileño que terminó con la victoria del Real Madrid, un nombre ha salido a la palestra por encima de los goleadores: Mateo Busquets. El motivo es que el colegiado detuvo el encuentro para una pausa de hidratación que, lejos de refrescar los ánimos, encendió una mecha que todavía humea en la zona mixta.

¿Qué sucedió exactamente? Que, al llegar al minuto 30 de partido, Busquets detuvo el juego. Con el termómetro rozando los 30 grados en Yeda, la decisión parecía lógica desde un punto de vista fisiológico, especialmente para jugadores que venían de los cero grados de la capital española. Sin embargo, lo que debía ser un protocolo sanitario se convirtió en un conflicto diplomático sobre el césped.

Es cierto que, en este caso, la normativa de la Supercopa de España establecía que la pausa de hidratación no era obligatoria por defecto, sino que quedaba sujeta al acuerdo previo entre ambos clubes antes del pitido inicial. Si no había consenso, el balón no debía detenerse. Pero, cuando Busquets paró el balón hubo discrepancias entre ambos conjuntos… Mientras los jugadores blancos acudían aliviados a por sus botellas, la plantilla rojiblanca mostraba una incredulidad total. La imagen de Diego Simeone invadiendo el campo para pedir explicaciones al árbitro fue el primer síntoma de que algo no cuadraba.

"Nosotros no queríamos": El dardo de Koke

Koke y el motivo por el que hubo pausa de hidratación en el Atlético-Real Madrid: "Nosotros no queríamos...". 🔗 https://t.co/z29iTeGlNS 🔗 pic.twitter.com/wMY6zwkAIq — ElDesmarque (@eldesmarque) January 9, 2026

La confirmación del desencuentro llegó tras el partido. Koke, capitán del Atlético de Madrid, no se mordió la lengua al ser cuestionado por este parón. "Venimos de un frío que no veas en Madrid y aquí hace 30 grados; cambia mucho la película, pero hay que adaptarse rápido", admitió el centrocampista. No obstante, al tocar el tema de la pausa, su confesión fue tajante: "Nosotros no queríamos. Es una cosa de los delegados que han hablado antes... y al final se ha hecho".

Estas palabras dejan entrever una desconexión entre la directiva o los delegados de campo y el cuerpo técnico. Mientras el Cholo buscaba mantener el ritmo de juego para no dar respiro al rival, la decisión administrativa terminó cortando el flujo del encuentro, algo que el técnico argentino consideró perjudicial para sus intereses tácticos en un momento donde el Madrid parecía sufrir más.

La invasión de Simeone y la diferencia de estilos

El segundo tiempo no hizo más que aumentar la extrañeza de la situación. En la segunda pausa de hidratación, el cansancio era ya extremo en ambos bandos. Mientras los jugadores del Real Madrid caminaban con pesadez hacia la banda para escuchar las instrucciones de Xabi Alonso, el Atlético de Madrid protagonizó una imagen inusual.

Simeone y su cuerpo técnico no esperaron a que sus jugadores llegaran a la línea de cal. Es por ello que el "Cholo" se adentró casi 20 metros en el terreno de juego para formar el corro de instrucciones cerca del círculo central. Lejos de la zona técnica permitida, el entrenador argentino aprovechó el "vacío" legal de una pausa que él mismo rechazaba para reorganizar a los suyos en pleno corazón del campo.

El escenario tras el derbi

Más allá de la barrera mal colocada o los roces entre Simeone y Vinicius, la gestión de los tiempos muertos ha dejado una herida abierta en el seno colchonero. El Real Madrid supo sufrir y aprovechar sus momentos para sellar el 1-2 definitivo, asegurando su presencia en la final del domingo contra el FC Barcelona.

Para el Atlético de Madrid, queda el sabor amargo de una derrota donde sintieron que factores externos, como esta pausa no consensuada, influyeron en la gestión de las energías. La Federación Española de Fútbol consigue así su "final soñada", pero el torneo sigue bajo la lupa de las críticas por unas normativas que, al menos en este derbi, parecieron aplicarse con más sombras que luces.