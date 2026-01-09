Un misil de 108 km/h y un duelo al rojo vivo: la noche de Valverde en Yeda

El Real Madrid se puso por delante ante el Atlético de Madrid cuando apenas se habían cumplido un minuto del encuentro de la Supercopa de España. Mateo Busquets señaló una falta de Gallagher sobre Bellingham que Fede Valverde envió directamente al fondo de la portería de Oblak.

El uruguayo se percató de la posición de la barrera, corta y centrada. El conjunto rojiblanco había dispuesto tres jugadores – Gallagher, Baena y Sorloth – y ninguno de ellos tapaba el palo largo del guardameta. Decidido, Valverde armó un fuerte derechazo de 108 kilómetros por hora desde aproximadamente 28 metros de distancia y nada pudo hacer Jan para evitar el tanto.

Recordando a la infancia

Su compañero de equipo Thibaut Courtois se deshizo en halagos hacia él: "Ha sido un regalito hacia Roberto – Carlos – en Brasil. Sé que Valverde le pega de locos, pero nadie se esperaba que el efecto iba a ir por fuera de la barrera. Pero él lo ha dibujado así, un gol de dibujos animados, como de Oliver y Benji".

"Primer gol en el año. Después de tantos partidos sin marcar hoy era un gran partido para volver a marcar gol y que el equipo ganara", aseguró Valverde después de la victoria. En la segunda mitad, el ‘Pajarito’ también sumó una asistencia al filtrar un balón desde el lateral a Rodrygo. El brasileño se plantó delante del guardameta esloveno y puso al Real Madrid dos goles arriba en el marcador.

Choque con Baena con historia

En el minuto 15 de partido, el charrúa intentó arrancar la carrera cuando Álex Baena agarró de la camiseta para evitarlo. El colegiado señaló la falta del español, pero Fede dio un empujón al futbolista rojiblanco y continuó colocándose el brazalete de capitán que se había soltado de su brazo y lo llevaba a modo de pulsera.

La tensión entre ambos futbolistas comenzó en abril de 2023. El Villarreal se enfrentó al Real Madrid en el Santiago Bernabéu y después del duelo, el submarino amarillo denunció una agresión de Fede Valverde a Baena en los aparcamientos. El madridista alegó una provocación previa con comentarios de su vida personal, algo que el entonces jugador del Villarreal negó. Finalmente, el Comité de Competición de la RFEF decidió que no habría sanción.