El doctor Villalón, premiado por la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid

La Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM) ha acordado conceder el Premio Medicina y Deporte de los Premios APDM 2025 a José María Villalón, jefe de los servicios médicos del Club Atlético de Madrid, en reconocimiento a una trayectoria profesional de excelencia y a una dedicación sostenida, durante más de tres décadas, a la medicina deportiva de alto rendimiento.

Natural de Madrid, el Dr. Villalón es licenciado en Medicina y Cirugía y especialista en Medicina de la Educación Física y el Deporte, formación que ha complementado con una constante actualización científica y una activa participación en foros nacionales e internacionales vinculados a la salud del deportista. Su carrera ha estado siempre ligada a la práctica clínica aplicada al deporte profesional, combinando conocimiento médico, experiencia de campo y una profunda comprensión de las exigencias del alto nivel competitivo.

Desde hace más de 30 años dirige el departamento médico del Atlético de Madrid, convirtiéndose en una figura de referencia tanto dentro del club como en el conjunto del fútbol español. Su labor ha acompañado al equipo rojiblanco en algunas de las etapas más exigentes y exitosas de su historia reciente, destacando por un enfoque integral basado en la prevención de lesiones, la optimización del rendimiento y el cuidado físico del futbolista.

A lo largo de su trayectoria, el Dr. Villalón ha sido reconocido por su rigor profesional, su discreción y su capacidad de liderazgo, cualidades que han generado una relación de confianza permanente con jugadores, cuerpos técnicos y directivos. Su prestigio trasciende el ámbito del club madrileño, siendo considerado una de las voces más autorizadas de la medicina deportiva en España.

Con este galardón, la APDM pone en valor no solo una trayectoria médica ejemplar, sino también una manera de entender el deporte desde el respeto a la salud, la ética profesional y el compromiso con la persona por encima del resultado, principios que definen la carrera del Dr. José María Villalón y que están plenamente alineados con los valores que el periodismo deportivo y el deporte moderno deben promover. Su reconocimiento se inscribe, además, en una línea de excelencia que la APDM ha reservado históricamente para referentes absolutos de la medicina deportiva en España, una distinción que en ediciones anteriores recayó en profesionales de la talla de Manuel Leyes, Juan José García Cota y Pedro Guillén.