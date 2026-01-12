Arbeloa, la solución de emergencia de Florentino: presión alta, bandas y una intensidad innegociable

A Álvaro Arbeloa le ha llegado el momento sin tiempo para asimilarlo. Florentino Pérez, un día después de que el Real Madrid perdiera la Supercopa de España ante el FC Barcelona, ha tirado de la casa para este relevo en el banquillo: el técnico salmantino es el nuevo entrenador del primer equipo blanco tras el despido encubierto de Xabi Alonso, quien ha estado al frente del Madrid durante siete meses, con un balance de 24 victorias, cuatro empates y seis derrotas en 34 partidos.

Cinco temporadas y media en La Fábrica no han sido un simple tránsito burocrático, sino una preparación meticulosa para este salto que, aunque precipitado en el calendario, estaba marcado en rojo desde hace años en Valdebebas.

Arbeloa no llega con una hoja en blanco. Llega con una idea, con un método y, sobre todo, con una personalidad que en el fútbol moderno escasea: la del entrenador que exige sin pedir perdón y que defiende a los suyos incluso cuando eso le acarrea problemas. El Real Madrid no ha fichado un parche. Ha puesto al frente del primer equipo a alguien que cree firmemente que sin intensidad no hay grandeza posible.

Un sistema reconocible: 4-3-3

El nuevo Real Madrid de Arbeloa tendrá una estructura clara. El dibujo de partida será el 4-3-3, el mismo que ha utilizado de forma mayoritaria en Juvenil A y Castilla, aunque con capacidad para mutar al 4-4-2 según la manera en la que se vayan desarrollando los partidos. Pero más allá de la pizarra, lo que define al técnico salmantino es el cómo. Y aquí no hay medias tintas: presión alta, laterales largos, extremos a pierna cambiada y un ritmo que ahogue al rival.

Es, precisamente, todo lo que le ha faltado al Real Madrid en los últimos años. Carlo Ancelotti abrazó el bloque bajo y la gestión de esfuerzos; Xabi Alonso intentó virar hacia un modelo más agresivo, pero la apuesta quedó a medias. Arbeloa, que cumplirá 43 años el próximo sábado —día en el que los blancos reciben al Levante en Liga—, recoge ahora ese testigo con una convicción que no admite retrocesos.

En su idea, las bandas no son un complemento, sino el eje. Los laterales deben vivir en campo contrario, doblar, romper líneas y generar superioridades constantes. Los extremos, al ir a pierna cambiada, buscan el uno contra uno y el disparo interior. Y el ‘9’ —cuando no es Mbappé, sino un perfil más fijo como Gonzalo García— actúa como referencia para fijar centrales y abrir espacios.

El pivote, el faro del sistema

Si hay una posición sagrada para Arbeloa, esa es la del ‘6’. El pivote defensivo es el metrónomo, el ancla y el primer defensor. En el Castilla ese rol lo ha ejercido Jorge Cestero, al que el técnico ha llegado a definir como "el mejor 6 de España". No es una frase al azar: es la pista más clara de por dónde quiere construir su Real Madrid.

El nuevo proyecto pasa por recuperar la presión tras pérdida, la ocupación racional de espacios y la protección del eje central, algo que se perdió cuando el equipo se partía en dos durante la etapa final de Xabi Alonso.

Tecnología y control total

Arbeloa no es un entrenador artesanal. Es un técnico obsesionado con el detalle. Junto a su inseparable Juli Carmona ha convertido el Castilla en un pequeño laboratorio táctico. Drones sobrevolando los entrenamientos, cámaras en el Alfredo Di Stéfano, transmisión de datos en tiempo real al banquillo y análisis instantáneo del rendimiento físico y posicional de los jugadores.

Ese modelo —inspirado en parte en su relación con Xabi Alonso desde su etapa conjunta en Liverpool y el Real Madrid— ahora aterriza en el primer equipo. Valdebebas será, más que nunca, una sala de control.

Un carácter que marca territorio

Pero Arbeloa no sólo se define por lo táctico. Su sello más reconocible ha sido siempre el discursivo. En el Castilla se convirtió en un azote para los árbitros cuando entendía que su equipo era perjudicado. No para crear polémica gratuita, sino para proteger a los suyos.

"Al Castilla no le regalan muchas cosas", llegó a decir al analizar la implantación de un sistema de VAR alternativo. Y tras un partido en Mérida, con expulsiones incluidas, dejó otra frase que retrata su mentalidad: "Es muy fácil jugar contra el Castilla porque se le puede agarrar y hacer 314 faltas". En un Real Madrid que llevaba tiempo sin levantar la voz, esa actitud no es menor.

Tampoco lo es su exigencia interna. Arbeloa no duda en señalar públicamente a un jugador si cree que no está dando el nivel. Lo hizo con Joan Martínez, central al que, pese a su talento, le pidió más intensidad, más concentración y más hambre. "Con lo que hace ahora no le vale para ser jugador del primer equipo", sentenció. No hubo diplomacia, pero sí un mensaje claro: aquí nadie vive del nombre. Una forma de ser que recupera el mourihismo, después de que a José Mourinho, hace ya tres lustros, no le dolieran prendas a la hora de decir: "Pedro León no está convocado porque el entrenador no ha querido. Habláis de Pedro León como si fuese Zidane, Di Stéfano o Maradona, y es un buen jugador que hace dos días jugaba en el Getafe".

Un debut sin margen

El calendario no le concede tregua a Arbeloa. Cinco partidos en 14 días, una plantilla tocada físicamente y un estreno inmediato en Copa del Rey ante el Albacete (este miércoles en el Carlos Belmonte) con apenas un entrenamiento previo. Es una prueba de fuego para un entrenador que cree que el estado físico no es negociable.

Después del duelo ante los manchegos llegarán los partidos frente al Levante, Mónaco, Villarreal, Benfica y Rayo Vallecano.

El Real Madrid ha elegido un camino arriesgado. Ha apostado por alguien que no promete calma, sino exigencia; no ofrece anestesia, sino trabajo. Arbeloa no llega para agradar. Llega para ordenar, presionar, correr y competir. Justo lo que este Real Madrid llevaba demasiado tiempo sin hacer.