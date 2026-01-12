El detalle de Vinícius y Carvajal con Araujo que marca la final de la Supercopa

Araujo regresó al terreno de juego en la Supercopa de España para enfrentarse al Real Madrid. El central uruguayo lo pasó mal después de las críticas recibidas por su expulsión en Stamford Bridge y dejó a un lado el fútbol durante un tiempo para recuperarse anímicamente. Han sido 47 días en los que incluso ha viajado a Israel, con permiso del club, para realizar un retiro espiritual.

Hansi Flick dio entrada al futbolista para sustituir a Lamine Yamal cuando apenas quedaban segundos para que el FC Barcelona se proclamase campeón y levantara el trofeo. Cuando llegó ese momento, los futbolistas del FC Barcelona tuvieron un bonito gesto hacia su compañero y le entregaron el título para que fuese el defensa quien lo elevara al cielo en el King Abdullah Sports City.

"Ronald nos aporta mucho, el discurso que nos ha dado antes del partido nos ha emocionado a todos", afirmó Pedri. "Pasó un mal momento personal y siempre lo vamos a apoyar. Le pudimos demostrar lo que sentimos por él, el cariño es importantísimo para nosotros y contamos con él", añadió Raphinha. Araujo fue manteado por sus compañeros y Flick aseguró: "Que estuviera en el campo y que levantara el título ya era importante para él y para el equipo".

La delicadeza de Carvajal y Vinícius

Al final del encuentro, Dani Carvajal se acercó al charrúa para preguntarle por su estado de salud: "¿Mejor?", le dijo el capitán del Real Madrid. "Bien, amigo, bien. Mejor", le contestó llevándose la mano al pecho y charlaron durante un rato antes de que los blaugranas levantaran el trofeo.

Al señalar Munuera Montero el final de la primera parte, fue Vinícius quien se acercó a hablar con Ronald para preguntarle qué tal se encontraba. Ambos compartieron unos minutos de conversación y el brasileño se despidió con un gesto de cariño antes de marcharse con sus compañeros a vestuarios. Unos gestos de fair play para poner el broche a una final intensa destacando la calidad humana.