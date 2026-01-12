El enfado de Mbappé con sus compañeros por esperar a que el Barcelona levantase la Supercopa

No le gusta perder, eso está claro y por eso no quiso quedarse a ver cómo el Barcelona levantaba la Supercopa de España tras perder 3-2 ante ellos en la final del torneo celebrado de nuevo en Arabia Saudí. Hablamos de Kylian Mbappé. La estrella del Real Madrid se enfadó con sus compañeros por no irse rápidamente al vestuario tras recoger las medallas de subcampeones.

Este es el momento:

Kylian Mbappé stopping his teammates from giving Barcelona the champions guard of honor last night. He moved the away. pic.twitter.com/ddDXa3CBLp — Prince 👑 (@Princeutd1P) January 12, 2026

En ambas imágenes se puede ver a Mbappé muy enfadado porque quería irse cuanto antes del terreno de juego. De hecho Courtois intenta seguirle, pero el resto de compañeros no sabe qué hacer.

Hay que recordar que Mbappé sigue a cero con el Real Madrid en competiciones domésticas desde que llegó el año pasado. Liga, Supercopa por dos veces y Copa del Rey se le han escapado. Eso sí, ganó la Supercopa de Europa y el Mundialito.