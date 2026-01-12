Menú
¿Falta de exigencia o verdad? Xabi Alonso desprecia la Supercopa tras perderla

Libertad Digital
Perdió la final y dijo que era la competición que menos le importaba. Algo parecido a lo que pasó con el Mundial de Clubes que se celebró en julio y que supuso su debut en el Real Madrid. ¿Falta de exigencia o verdad? Xabi Alonso despreció la Supercopa tras perderla.

Estas son sus palabras:

"De las que tenemos, es la competición menos importante. Toca mirar hacia delante, intentar recuperar gente, como el estado anímico. Y tirar para delante", comenta el tolosarra.

Respecto al partido, Xabi defiende el planteamiento: "El equipo ha tenido una gran actitud, un gran compromiso, sabía que había momentos que íbamos a tener que aguantar sin balón, pero tener esa convicción de lo que estamos haciendo. En los primeros 30 minutos apenas hemos concedido. Ha pasado mucho en muy poco tiempo. En la segunda parte salimos jugando bien por izquierda con Vini. En un rechace hemos encajado el 3-2 y estaba convencido de que íbamos a tener oportunidades para empatar. Nos ha faltado ese acierto para llegar a los penaltis".

Además Xabi defendió que Mbappé no pudo hacer nada más de lo que hizo: "No estaba preparado para salir de inicio con la intensidad que iba a tener el partido y así lo hemos decidido".

